Der frühere ifo-Präsident Hans-Werner Sinn sieht Deutschland in einer tiefen Krise. In einem Youtube-Interview mit BÖRSE-ONLINE kritisiert er, viele der Gesetzgebungen der EU in den vergangenen Jahren seien zum Nachteil Deutschlands ausgefallen. Die Firmen würden überfordert. Der Ökonom Hans-Werner Sinn sieht mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Ärger auf die aktuelle Lage in Deutschland. Im Interview mit dem Youtube-Kanal von BÖRSE ONLINE sagte ...

