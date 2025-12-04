© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE

Der Automatisierungsspezialist UiPath hat am Mittwochabend ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt, auch der Ausblick überzeugt. Die Aktie steigt. KI-Highflyer: Anlegerinnen und Anleger reagieren zunehmend nervös Die Luft für den KI-Trade wird dünner, zumindest bei den längst unter Anlegerinnen und Anlegern etablierten Wetten. Das hat am Mittwoch der inzwischen dementierte Bericht über eine mutmaßliche Senkung der KI-Umsatzziele bei Microsoft bewiesen, der für einen zwischenzeitlichen Abverkauf der Aktie und einem Verlust von einem halben Prozent im US-Technologieindex Nasdaq 100 geführt hat. Investoren sollten sich daher verstärkt nach weniger bekannten Werten umsehen, die auch mit Blick …