Die Ära der mühelosen Rekorde im chinesischen Binnenmarkt ist für BYD vorerst beendet. Während der Heimatmarkt erste Sättigungstendenzen zeigt und die Wachstumsraten im Jahresvergleich ins Minus drehen, wächst die Hoffnung jenseits der Grenzen. Die neue Strategie ist klar: Wenn China hustet, muss der Weltmarkt die Medizin liefern.Selbst für den Überflieger aus Shenzhen gelten die Gesetze der Schwerkraft. Zwar meldet BYD für den November mit rund 480.000 abgesetzten Elektro- und Hybridfahrzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
