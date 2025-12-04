Die Ära der mühelosen Rekorde im chinesischen Binnenmarkt ist für BYD vorerst beendet. Während der Heimatmarkt erste Sättigungstendenzen zeigt und die Wachstumsraten im Jahresvergleich ins Minus drehen, wächst die Hoffnung jenseits der Grenzen. Die neue Strategie ist klar: Wenn China hustet, muss der Weltmarkt die Medizin liefern.Selbst für den Überflieger aus Shenzhen gelten die Gesetze der Schwerkraft. Zwar meldet BYD für den November mit rund 480.000 abgesetzten Elektro- und Hybridfahrzeugen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.