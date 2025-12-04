BÖRSE AKTUELL: US-Arbeitsmarktdaten verändern Zinserwartungen (04.12.25)

Frische Signale einer Abkühlung am US-Arbeitsmarkt - sichtbar in schwachen ADP-Daten und einem Rückgang der Beschäftigungskomponente des ISM-Services-Index - haben gestern die Markterwartungen deutlich verschoben. Investoren rechnen nun verstärkt damit, dass die Federal Reserve bei ihrer letzten Sitzung 2025 eine Zinssenkung vornehmen könnte. Diese Perspektive stützte die Aktienmärkte, während Renditen von US-Treasuries und der US-Dollar klar unter Druck gerieten.

Schwächste Payrolls seit Anfang 2023

Der November-Arbeitsmarktbericht fiel überraschend schwach aus und zeigte den stärksten monatlichen Rückgang seit Anfang 2023. Dies verstärkt die Sorge, dass der Arbeitsmarkt weiter an Dynamik verliert. Zwar zog der ISM-Services-Index leicht an, jedoch fiel der Preise-Index auf ein Sieben-Monats-Tief - ein Hinweis darauf, dass die Inflationsdynamik unter der Oberfläche weiter nachlässt.

Heute richten sich die Blicke auf die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr dt. Zeit), die zusätzliche Hinweise auf die Lage am Arbeitsmarkt liefern könnten.

Breite Marktstärke trotz Megacap-Schwäche

Während mehrere große Technologie-Werte unterdurchschnittlich performten, verbesserte sich die Marktbreite deutlich: Über 350 Unternehmen im S&P 500 schlossen im Plus. Der Index selbst stieg auf 6.850 Punkte und verbuchte den 7. Gewinn in den letzten 8 Handelstagen. Die US-Index-Futures starten heute nahezu unverändert. Am Devisenmarkt notiert EURUSD rund 0,15 - tiefer, während Bitcoin bei etwa 93.000 Dollar verharrt.

Halbleiter - Tech: Nvidia skeptisch, Microsoft stabilisiert sich

Im Halbleitersektor äußerte Nvidia-CEO Jensen Huang Zweifel, ob China die neuen H200-Chips kaufen würde - selbst bei gelockerten US-Exportkontrollen. Das unterstreicht die fortbestehenden geopolitischen Belastungsfaktoren in der Branche. Microsoft gab zwischenzeitlich nach, nachdem Berichte über nachlassende Nachfrage für ausgewählte KI-Produkte kursierten. Der Kurs erholte sich jedoch, gestützt durch das bekräftigte Vertrauen des Managements in die übergeordneten KI-Umsatzziele.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.