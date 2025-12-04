Berlin (ots) -Barrierefreie Webseiten sind für 15 Prozent der Bevölkerung wichtig und seit Mitte 2025 Gesetz. Viele gemeinnützige Organisationen und Vereine sind vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) zwar nicht direkt verpflichtet, profitieren jedoch besonders von barrierefreien Webseiten. Denn für Spenden, Ehrenamt, Beratung, Bildung oder soziale Angebote ist eine möglichst barrierefreie digitale Erreichbarkeit entscheidend. Gleichzeitig fehlt es in vielen solcher Organisationen an Zeit, Budget oder technischem Know-how, um ihre Webseiten entsprechend anzupassen.Mit dem neuen bundesweiten Gratisprogramm stellt AccessGO deshalb 1.000 kostenfreie Lizenzen bereit, um digitale Teilhabe dort zu stärken, wo sie besonders wichtig ist. Im Rahmen des Programms erhalten förderfähige Organisationen eine vollständige AccessGO STANDARD-Lizenz, inklusive Webseiten-Plugin, Auto-Optimierung, Browser-Assistent und automatisch generierter Barrierefreiheitserklärung. Damit lassen sich Barrieren in wenigen Minuten sichtbar machen und beheben, ohne technisches Vorwissen und unabhängig vom verwendeten Webseitenbaukasten.Das Programm richtet sich an eingetragene gemeinnützige Organisationen, Vereine und Einrichtungen mit klar sozialem, kulturellem oder bildungsorientiertem Zweck. Voraussetzung sind ein Jahresumsatz unter 500.000 Euro, maximal 15 fest angestellte Mitarbeitende sowie eine aktive Website. Bewerben kann man sich über ein einfaches Formular auf der AccessGO Website unter https://www.accessgo.de/kostenlosMatthias Wirz, Geschäftsführer von AccessGO: "Barrierefreiheit im Netz sollte keine Frage der Ressourcen sein. Gerade gemeinnützige Organisationen leisten täglich wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft. Wir möchten ihnen ermöglichen, digitale Barrieren abzubauen und ihre Angebote für alle zugänglich zu machen."Das bietet das Programm- Kostenloses AccessGO STANDARD Paket- Webseiten-Plugin zur sofortigen Verbesserung der Barrierefreiheit- Auto-Optimierung für u. a. Alt-Texte & Tastaturbedienbarkeit- Browser-Assistent zum direkten Auffinden von Barrieren im Kontext- Generator für die rechtskonforme BarrierefreiheitserklärungWer sich bewerben kann- Gemeinnützige Organisationen oder Vereine- Jahresumsatz unter 500.000EUR- Höchstens 15 dauerhaft BeschäftigteBewerbung unter https://www.accessgo.de/kostenlosHinweis: Das Kontingent an Lizenzen ist begrenzt. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme.Pressekontakt:Frank Scheibe | +4915772588917 | frank.scheibe@accessgo.deOriginal-Content von: AccessGO / DGfB Deutsche Gesellschaft für Barrierefreiheit mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179112/6172037