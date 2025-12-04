Nicht zur Verbreitung an US-amerikanische Nachrichtenagenturen oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 4. Dezember 2025 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQB:GPTRF)(FSE:GPB) ("Grande Portage" oder das "Unternehmen") freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 20.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 5.000.000 C$ (das "Angebot") bekannt zu geben, das mit Herrn Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd. abgeschlossen wird, der das gesamte Angebot zeichnen wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") und einem halben Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder ganze Warrant (ein "Warrant") zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,35 Dollar pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration und Erschließung der Goldlagerstätte New Amalga sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag. Der Abschluss des Angebots unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV"). Darüber hinaus verpflichtet sich Herr Sprott, keine der Optionsscheine auszuüben, wenn dies dazu führen würde, dass er mehr als 19,99 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens hält, bis das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre erhalten hat, dass er eine neue kontrollierende Person (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) wird.

Ian Klassen, President und CEO, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass Herr Sprott seine Beteiligung an Grande Portage erhöht hat, wo er weiterhin unser größter Aktionär ist. Seine kontinuierliche Unterstützung hat es dem Unternehmen ermöglicht, unser hochgradiges Goldprojekt durch aufeinanderfolgende Bohrkampagnen, grundlegende Vorstudien zur NEPA und Vorbereitungen für die PEA im nächsten Quartal voranzutreiben. Diese jüngste Kapitalzuführung ist von großer Bedeutung und versetzt das Unternehmen in die Lage, das Jahr mit einem Betriebskapital von rund 10 Millionen Dollar abzuschließen - unserer bislang stärksten Finanzlage -, während wir die Entwicklung des New Amalga Goldprojekts im Südosten Alaskas weiter vorantreiben."

Das New Amalga Goldprojekt ist weiterhin in mehrere Richtungen erweiterbar und beherbergt eine angezeigte Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) und eine abgeleitete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) mit einem Stichtag vom 17. Juli 2024. Das aktuelle Entwicklungskonzept sieht einen Untertagebau mit geringem Flächenverbrauch und einer externen Verarbeitung durch Dritte vor, wodurch keine Mühle oder Abraumlagerstätte vor Ort erforderlich ist.

Abb. 1: Standort des New Amalga Mine-Projekts

Kyle Mehalek, P.E., ist die qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Mehalek ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig von Grande Portage.

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des New Amalga Mine-Projekts konzentriert, das aus der Herbert Gold-Entdeckung etwa 25 km nördlich von Juneau (Alaska) hervorgegangen ist. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft New Amalga. Das Goldlagerstätten-System New Amalga ist in Länge und Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Haupt-Verbundadern-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Adern mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt liegt prominent innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, in dem bereits über acht Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung des Unternehmens gemäß NI 43-101 wurde mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) ermittelt und umfasst: eine angezeigte Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen); und einer abgeleiteten Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie einer angezeigten Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); und eine abgeleitete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen). Die Mineralressourcenschätzung wurde von Dr. David R. Webb, Ph.D., P.Geol., P.Eng. (DRW Geological Consultants Ltd.) mit Stichtag 17. Juli 2024 erstellt. Weitere Informationen zum Projekt New Amalga Mine finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report of the Herbert Gold Property, Juneau District, Southeast Alaska" vom 17. Juli 2024, der unter dem SEDAR+-Profil von Grande Portage unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

IM NAMEN DES VORSTANDS

"Ian Klassen"

Ian M. Klassen

Präsident und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete

