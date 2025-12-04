FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future büßte am Morgen 0,07 Prozent auf 128,29 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,75 Prozent.

Der europäische Rentenmarkt steht laut der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) unter latentem Druck. Selbst die Verunsicherung, die in den letzten Tagen an den Aktienbörsen zu spüren war, habe nicht für nachhaltig höhere Kurse und niedrigere Renditen gesorgt. Insgesamt treffe ein höheres Anleiheangebot auf eine geringere Nachfrage.

Bei den Konjunkturdaten liegt der Fokus aus Sicht der Helaba auf den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Die letzten Werte seien unerwartet niedrig ausgefallen. Sie wiesen darauf hin, dass die Lage am Arbeitsmarkt weiter solide sei. Neue Nahrung für die bereits ausgeprägten Zinssenkungserwartungen in den USA dürfte es damit laut Helaba nicht geben. Am Markt wird in der kommenden Woche inzwischen wieder verstärkt mit einer Zinssenkung gerechnet./jha/stk