In den USA bahnt sich ein spektakulärer Großauftrag für die Deutsche Bank an: Laut Süddeutscher Zeitung könnte das Geldhaus künftig große Teile der PayPal-Zahlungsabwicklung übernehmen. Bestätigt ist nichts ? doch die strategischen Folgen wären enorm. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung könnte Deutschlands größtes Geldhaus künftig weite Teile der Zahlungsabwicklung für PayPal in den USA übernehmen. Offiziell schweigen beide Seiten. Doch falls sich die Hinweise bestätigen, stünde die Deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de