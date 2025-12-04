PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
WKN: A40VGK | ISIN: AT1UKOSHOPS1 | Ticker-Symbol:
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
UKO MICROSHOPS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UKO MICROSHOPS AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
04.12.2025 08:51 Uhr
218 Leser
Artikel bewerten:
(1)

UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Puch bei Hallein (pta000/04.12.2025/08:16 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                         UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 
   2            Grund der Meldung                        
                                  Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu 
                                  Moritz Unterkofler, Vorstand der UKO Microshops AG. 
a)      Position/Status                   Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der 
                                  UKO Holding GmbH, welche Mehrheitsaktionärin der UKO 
                                  Microshops AG ist. Weiters ist Moritz Unterkofler 
                                  auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH. 
b)      Erstmeldung                       
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                         UKO Microshops AG 
b)      LEI                         529900RCLHRW6EFYDA66 
   4       Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des     Aktie 
       Instruments 
        Kennung                       ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) 
b)      Art des Geschäfts                  Erwerb 
c)      Preis(e)                       Volumen 
        6,85                         100 
d)      Aggregierter Preis                  Aggregiertes Volumen 
        6,85                         100 
e)      Datum des Geschäfts                 03.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                  Wiener Börse AG 
        MIC                         XWBO (Wien) 
   5         Zu veröffentlichende Erläuterung                    
       Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu 
       Moritz Unterkofler, Vorstand der UKO Microshops AG. 
        Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der    
       UKO Holding GmbH, welche Mehrheitsaktionärin der UKO 
       Microshops AG ist. Weiters ist Moritz Unterkofler 
       auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UKO Microshops AG 
           Urstein Süd 9 
           5412 Puch bei Hallein 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Maximilian Huber 
Tel.:         +43 664 1890275 
E-Mail:        mh@uko-microshops.com 
Website:       www.uko-microshops.com 
ISIN(s):       AT1UKOSHOPS1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764832560281 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 02:16 ET (07:16 GMT)

© 2025 Dow Jones News
