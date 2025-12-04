Anzeige
PR Newswire
04.12.2025 09:00 Uhr
83 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 04

[04.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

03.12.25

LU2941599081

24,625,583.00

EUR

440,000.0000

252,554,076.44

10.2558

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

03.12.25

LU2941599248

1,876,646.00

USD

0

19,513,807.66

10.3982

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

03.12.25

LU2941599834

914,532.00

GBP

0

9,325,048.46

10.1965

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

03.12.25

LU2994520851

13,392,568.00

USD

0

138,906,761.80

10.3719

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

03.12.25

LU2994520935

1,194,888.00

USD

0

12,122,601.72

10.1454

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

03.12.25

LU2994521073

137,982.00

USD

0

1,410,966.79

10.2257

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

03.12.25

LU2994521669

32,476.00

GBP

0

327,426.88

10.0821

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

03.12.25

LU2941599164

41,844.00

EUR

0

420,846.73

10.0575

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

03.12.25

LU2941599594

10,000.00

CHF

0

100,117.27

10.0117

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

03.12.25

LU3218628298

2,300.00

MXN

0

460,238.43

200.1037


