Samstag, 10.01.Bitte Programmänderung beachten:7.30 Apokalypse ÄgyptenDas Geheimnis der PyramideGroßbritannien 2019"Wer schrieb die Bibel? - Die Geheimnisse des Qumran-Codes" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)Sonntag, 11.01.Bitte Programmänderungen beachten:6.30 Ancient ApocalypseDie Zerstörung KarthagosGroßbritannien 2025"ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der Antike" entfällt "ZDF-History: Krieg der Zeichner" um 7.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Montag, 12.01.Bitte Programmänderung beachten:7.15 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 2012"Die Spur: Das Hamas-Netzwerk in Deutschland - Der Kampf um Köpfe und Herzen" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 13.01.Bitte Programmänderung beachten:5.00 Putin - der gefährliche DespotDeutschland 2022"Putins Oligarchen - Versteckte Milliarden in Europa" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 14.01.Bitte Programmänderung beachten:6.15 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008"ZDF-History: Mörderische Frauen - Rätselhafte Fälle der Geschichte" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 16.01.Bitte Programmänderung beachten:12.45 Food Trip - Essen und Leben in ...Südkorea - Kimchi, K-Pop und ReisschnapsUSA 2022"besseresser: Die Tricks in Salamipizza, Gewürzketchup & Co." entfällt(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)