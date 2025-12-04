Mainz (ots) -
Samstag, 10.01.
Bitte Programmänderung beachten:
7.30 Apokalypse Ägypten
Das Geheimnis der Pyramide
Großbritannien 2019
"Wer schrieb die Bibel? - Die Geheimnisse des Qumran-Codes" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 11.01.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Ancient Apocalypse
Die Zerstörung Karthagos
Großbritannien 2025
"ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der Antike" entfällt "ZDF-History: Krieg der Zeichner" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 12.01.
Bitte Programmänderung beachten:
7.15 ZDF-History
Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot
Deutschland 2012
"Die Spur: Das Hamas-Netzwerk in Deutschland - Der Kampf um Köpfe und Herzen" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 13.01.
Bitte Programmänderung beachten:
5.00 Putin - der gefährliche Despot
Deutschland 2022
"Putins Oligarchen - Versteckte Milliarden in Europa" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 14.01.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 ZDF-History
Die großen Kriminalfälle der Geschichte
Deutschland 2008
"ZDF-History: Mörderische Frauen - Rätselhafte Fälle der Geschichte" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 16.01.
Bitte Programmänderung beachten:
12.45 Food Trip - Essen und Leben in ...
Südkorea - Kimchi, K-Pop und Reisschnaps
USA 2022
"besseresser: Die Tricks in Salamipizza, Gewürzketchup & Co." entfällt
(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6172071
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6172071
