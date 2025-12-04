Pyrum kämpft zwar weiter mit Verzögerungen in einigen Bereichen, hat nach Darstellung von SMC-Research zugleich aber wichtige Fortschritte gemacht, die für große Wachstumschancen sorgen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht daher weiterhin ein hohes Kurspotenzial für die Aktie.

Pyrum habe laut SMC-Research auch im laufenden Jahr noch mit Verzögerungen zu kämpfen, vor allem der Hochlauf der Mahl- und Pelletieranlage habe noch nicht das gewünschte Niveau erreicht. Hier zeichne sich eine Lösung allerdings klar ab, so dass schon im ersten Halbjahr 2026 der maximale Output erreicht werden könnte.

Auch ansonsten habe das Unternehmen wichtige Meilensteine erreicht. Inzwischen sei bei gleich drei Projekten der Baustart entweder bereits erfolgt ("Spatenstich" beim eigenen Werk in Perl-Besch) oder stehe bald an (Partnerprojekte in Tschechien und Griechenland). Dabei habe die großzügige Förderung des EIF (29,4 Mio. Euro nicht rückzahlbare Zuschüsse bei Gesamtinvestitionen von 100 Mio. Euro) für das griechische Werk den hohen Innovationsgrad der Lösung von Pyrum bestätigt. Das bedeute auch potenziellen Rückenwind für die umfangreiche Projektpipeline des Unternehmens, da eine Förderung auch für weitere Vorhaben beantragt werden könnte.

Um die sich aktuell bietenden großen Chancen zu nutzen und den Wachstumsprozess zu forcieren, habe Pyrum eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gestartet, die eine Platzierung von bis zu 763,8 Tsd. Aktien zu einem Preis von 27,50 Euro vorsehe. So könnten maximal rund 21 Mio. Euro eingenommen werden, um eine ausreichende Kapitalbasis für die absehbar sehr dynamische Geschäftsentwicklung der nächsten Jahre zu schaffen.

Die Analysten haben ihr Modell umfangreich überarbeitet und im Zuge dessen einerseits insbesondere höhere Consulting-Einnahmen angesetzt, andererseits jetzt aber auch den Verkauf von Anlagekomponenten im Umsatz brutto berücksichtigt (und im gleichen Umfang die Materialkosten erhöht). Die potenzielle Verwässerung durch die Kapitalmaßnahme hatten sie hingegen zuvor schon hypothetisch berücksichtigt.

Per Saldo seien die geschätzten höheren Consulting-Einnahmen dafür verantwortlich, dass sich ihr Kursziel von 54,00 auf 55,00 Euro leicht erhöht habe. Damit biete sich nach ihrer Einschätzung durch den weiteren Roll-out der innovativen Lösung für das Altreifen-Recycling, der im nächsten Jahr weiter an Momentum gewinnen sollte, ein sehr attraktives Kurspotenzial, das weiter die Einstufung mit "Speculative Buy" rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.12.2025 um 8:35 Uhr)

