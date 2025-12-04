Australian installer MyEnergy Engineering says its 200 kW/280 kWh hybrid microgrid in remote William Creek, South Australia, won a national 2025 award for systems over AUD 1 million ($661,200), after overcoming extreme heat, distance, and off-grid engineering constraints.From pv magazine Australia South Australian renewable energy systems installer MyEnergy Engineering has been awarded 2025 project of the year for its 200 kW/280 kWh microgrid in the remote town of William Creek on the Oodnadatta Track. The William Creek off-grid hybrid power system aimed to supply the town's energy requirements ...

