Der Schweizer Alessandro Capone wird durch den Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung zum CEO der TIC Holding Schweiz AG ernannt. Die führende unabhängige Schweizer Gruppe für akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste in der Schweiz wurde 2024 als Akquisitionsholding gegründet und wird durch die Winterberg Advisory GmbH verwaltet. Der Ankerinvestor Yana Partners ist zudem auch im Verwaltungsrat vertreten. TIC Holding Schweiz AG hat bis jetzt drei mittelständische Labore übernommen. BAAR, Schweiz, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Alessandro Capone gründete die Metron Measurement SA in Quartino im Tessin, ein Kalibrierlabor, zusammen mit seinem Vater Angelo im Jahr 2005. Nach einer ersten Akkreditierung der SCS im Bereich Länge gelang es Metron in den letzten mehr als 10 Jahren Kunden und Partner in der gesamten Schweiz zu gewinnen und kontinuierlich neue Akkreditierungen zu erhalten. Heute (letzte Reakkreditierung im Jahr 2024) verfügt Metron über ein umfassendes Angebot in den Bereichen Länge, Form, Drehmoment, Kraft und elektrische Grössen und zählt damit zu den führenden Schweizer Betrieben in diesem Bereich. Ende 2024 brachte die Familie Capone Metron Measurement SA an die neu gegründete TIC Holding Schweiz AG ein, an der sie seither Anteile hält. Nur knapp 9 Monate später erhielt der Tessiner von den Investoren das Angebot, die gesamte TIC Holding Schweiz zu führen, um sowohl das Management Team als auch die Integration der Gruppe federführend zu begleiten. Er wird diese Position zusätzlich zu seiner Geschäftsleitung der Metron Measurement SA übernehmen und eng mit den Verwaltungsräten der Investoren zusammenarbeiten. "Alessandro ist für uns der ideale Kandidat. Er hat 20 Jahre Erfahrung beim Aufbau von Prüflaboren und in der Zusammenarbeit mit den Akkreditierungsstellen, Kunden und Mitarbeitern. Metron ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und wird als Tessiner Unternehmen schweizweit als ein führendes Unternehmen seiner Branche betrachtet, das sich rasant und dynamisch entwickelt und wo der Kunde stets im Mittelpunkt steht. Wir sind sehr froh, dass er nun die TIC Holding bei ihrer ambitionierten Akquisitions- und Integrationsstrategie leiten wird und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", erklärt Fabian Kröher, Verwaltungsratspräsident der TIC Holding Schweiz AG und Partner bei Winterberg. Die Ernennung kommt zum richtigen Zeitpunkt - erst kürzlich konnte die TIC Holding Schweiz AG weitere Investoren gewinnen und insgesamt CHF 35M Eigenkapital einwerben, um weitere Wachstumsschritte zu finanzieren. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung!", fügt Alessandro Capone hinzu, "Wir haben die einzigartige Chance einen Schweizer Marktführer aufzubauen und neue Ansätze wie Digitalisierung für die gesamte Industrie zu etablieren. Wir wollen ein verlässlicher Partner für die gesamte Schweizer Industrie bleiben der stets für höchste Qualität und Vertrauen steht und für jeden Kunden die passenden Angebote bietet." Die Firmengruppe befindet sich aktuell als Vorreiter in weiteren laufenden Übernahmeprozessen und erwartet noch vor Ende des Jahres den erfolgreichen Abschluss weiterer Zukäufe. Über TIC Holding Schweiz AG TIC Holding Schweiz soll eine der führenden Unternehmensgruppen in der Schweiz werden, in der der Kunde im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus wird ein starker Fokus auf Qualität, Exzellenz und Vielfalt gelegt. Die Holding sucht aktiv nach kleinen und mittleren Unternehmen im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste, vorzugsweise in Nachfolgesituationen. Durch die Förderung einer unternehmerischen Kultur und die Nutzung neuester Technologien in allen Unternehmensfunktionen sollen überdurchschnittliches Wachstum und Renditen erzielt. TIC Holding Schweiz hat ihren Sitz in Baar in der Schweiz. Über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG Die in Grünwald bei München ansässige Winterberg Advisory GmbH verwaltet Private-Equity-Investmentfonds, die sich hauptsächlich auf Nachfolgeregelungen im Bereich der kleinen und mittelgroßen Unternehmen konzentrieren. Auf dieser Basis werden Buy, Build und Technologize-Plattformen entwickelt, wie derzeit die TIC Holding Schweiz AG und die Healthcare Holding Schweiz AG. Die Winterberg Group AG, mit Sitz in Zug, Schweiz, ist ein unabhängiges Family Office, das in Private Equity investiert - unter anderem auch in die Fonds der Winterberg Advisory - sowie selektiv in Immobilien und andere Anlageklassen. Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG werden von Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak und Lorenzo Tencati geführt. Über Yana Investment Partners Yana Investment Partners wird von institutionellen Investoren, Family Offices und Vermögensverwaltern unterstützt, und investiert direkt in herausragende privat gehaltene Unternehmen in ganz Europa. Zusammen mit ihren Investoren sind Yana Investment Partners über ihre Fonds ein aktiver Investor in hochattraktiven, unternehmerischen "Off-Market"-Situationen. Dabei achtet Yana besonders auf innovative und gut gemanagte Unternehmen, um so das Risiko zu minimieren. Investitionen werden systematisch durch Partnerschaften mit unabhängigen Private-Equity-Sponsoren auf Deal-by-Deal-Basis mit Fokus auf Small-Cap-Investitionen getätigt. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@tic-holding.ch Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Winterberg Advisory GmbH bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen. Weitere Informationen über TIC Holding Schweiz AG finden Sie unter www.tic-holding.ch Weitere Informationen zu den Portfoliofirmen der TIC Holding Schweiz AG finden Sie unter www.metron-labo.ch , www.transgeo.ch und www.lcbe.ch Weitere Informationen über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG, finden Sie unter www.winterberg.group . Informationen über die auch von Winterberg verwaltete schweizerische Plattform Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch Weitere Informationen zu Yana Partners, finden Sie unter www.yana.partners Diese Pressemitteilung wird von Winterberg Advisory GmbH im Auftrag der TIC Holding Schweiz AG erstellt und verteilt. Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838117/CEO_Announcement.jpg

