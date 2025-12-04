DOW JONES--Leicht nach oben geht es für die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Händler erwarten aber nur eine Fortsetzung des Seitwärtshandels. Große Impulse gebe es nicht, was der eher geringe Umsatz von 905 Kontrakten zeige. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 73 auf 23.871 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.886 und das Tagestief bei 23.789 Punkten.

