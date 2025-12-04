NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 365 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Murphy sah beim US-Softwarekonzern eine sehr seltene Umsatzenttäuschung. Überstrahlt werde sie allerdings von der Auftragslage und dem Lauf der KI-Plattform Agentforce, schrieb er am Donnerstag./rob/ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US79466L3024

