Neustadt an der Weinstraße (ots) -Am 6. Dezember veranstaltet Volt Weinstraße ab 10 Uhr einen besonderen Infostand in der Innenstadt von Neustadt a. d. W.: "Landesliste live" bietet die Gelegenheit, sieben Kandidierende der europaweit etablierten Partei Volt für die Landtagswahl am 22. März 2026 persönlich kennenzulernen. Im Mittelpunkt: das Spitzenduo Katja Bühring (Listenplatz 1) und Dominik Seitz (Listenplatz 2), die gemeinsam mit weiteren Kandidierenden ihre politischen Schwerpunkte und Zukunftsvisionen vorstellen.Ein besonderes Format des Vormittags ist das Politische Speed-Dating. In kurzen Gesprächsrunden können Interessierte direkt und unkompliziert mit den Kandidierenden ins Gespräch kommen. So entsteht ein persönlicher Austausch, der den politischen Dialog auf Augenhöhe ermöglicht.Neben dem Spitzenduo werden vor Ort sein:- Sascha Ruffer (Direktkandidat für den Wahlkreis 43 - Neustadt, Listenplatz 8)- Sabrina Hinz (Listenplatz 3)- Michaela Schneider-Wettstein (Listenplatz 5)- Alexandra Barsuhn (Ko-Vorsitzende Volt Rheinland-Pfalz & Listenplatz 17)- Benedikt Schmidt (Direktkandidat für den Wahlkreis 42 - Bad Dürkheim, Listenplatz 22)Volt Weinstraße lädt alle Interessierten herzlich ein, an diesem Tag vorbeizukommen und sich ein eigenes Bild von den Kandidierenden für die Landtagswahl 2026 zu machen."Landesliste Live" bietet Raum für Gespräche, kurze Thementalks und konkrete Einblicke in Volt's Lösungen für Rheinland-Pfalz. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Bürgerinnen und Bürger sowie die regionale Wirtschaft, die erfahren möchten, wie ein europäisch denkender, faktenbasierter Politikansatz wirtschaftliche Stabilität, ökologische Verantwortung und gesellschaftlichen Zusammenhalt verbindet.VeranstaltungsdatenDatum: 06.12.2025Uhrzeit: 10:00- ca. 14:00 UhrOrt: Hauptstraße, 67433 Neustadt a. d. W.Pressevertretende sind herzlich willkommen!Pressekontakt:Volt Rheinland-PfalzHeiko KunzCo-Lead PresseTelefon: 0176 / 653 410 40E-Mail: presse@voltrheinlandpfalz.orgWeb: www.voltdeutschland.org/rlpOriginal-Content von: Volt Deutschland Landesverband Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181493/6172095