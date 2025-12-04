Anzeige
Donnerstag, 04.12.2025
04.12.2025 09:33 Uhr
Official List Notice

DJ Official List Notice 

Financial Conduct Authority (-) 
Official List Notice 
04-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

04/12/2025, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice:- 
 
Amount    Security Description                     Listing Category      ISIN 
 
Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
140000    Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid    Debt and debt-like     IE00B43VDT70 --  
                                      securities 
 
 
55000     Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid     Debt and debt-like     IE00B579F325 --  
                                      securities 
 
 
15000     Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid     Debt and debt-like     IE00B579F325 --  
                                      securities 

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
808000    iShares Physical Gold ETC; fully paid             Debt and debt-like     IE00B4ND3602 --  
                                      securities 
 
 
559000    Physical Silver ETC; fully paid                Debt and debt-like     IE00B4NCWG09 --  
                                      securities 

Issuer Name: UNITED KINGDOM 
 
4750000000  4% Treasury Gilt due 22/05/2029; fully paid          Debt and debt-like     GB00BVP99566 --  
                                      securities 
 
 
1187497000  4% Treasury Gilt due 22/05/2029; fully paid          Debt and debt-like     GB00BVP99566 --  
                                      securities 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
100000    21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully  Debt and debt-like     CH1199067674 --  
       paid                             securities 
 
 
90000     21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully Debt and debt-like     CH1209763130 --  
       paid                             securities 

Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 
 
190000    Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully   Debt and debt-like     FR0013416716 --  
       paid                             securities 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
5000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid  Debt and debt-like     GB00BJYDH394 --  
                                      securities 
 
 
209000    WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid  Debt and debt-like     GB00BJYDH287 --  
                                      securities 

Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 
 
37500     CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully Debt and debt-like     GB00BLD4ZM24 --  
       paid                             securities 
 
 
61000     CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid  Debt and debt-like     GB00BLD4ZL17 --  
                                      securities 

Issuer Name: iShares Digital Assets AG 
 
560000    Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid         Debt and debt-like     XS2940466316 --  
                                      securities 
 
 
730000    Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid         Debt and debt-like     XS2940466316 --  
                                      securities 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
43600     WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged; fully paid       Debt and debt-like     JE00B2NFTD12 --  
                                      securities 
 
 
70000     WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid    Debt and debt-like     JE00BDD9Q840 --  
                                      securities 
 
 
382500    WisdomTree Zinc; fully paid                  Debt and debt-like     GB00B15KY872 --  
                                      securities 
 
 
4535     WisdomTree Tin; fully paid                  Debt and debt-like     JE00B2QY0H68 --  
                                      securities 
 
 
115000    WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid         Debt and debt-like     JE00B24DKK82 --  
                                      securities 
 
 
17600     WisdomTree Soybean Oil; fully paid              Debt and debt-like     GB00B15KY435 --  
                                      securities 
 
 
1000     WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid       Debt and debt-like     JE00B24DKH53 --  
                                      securities 
 
 
35500     WisdomTree Sugar; fully paid                 Debt and debt-like     GB00B15KY658 --  
                                      securities 
 
 
53600     WisdomTree Silver; fully paid                 Debt and debt-like     GB00B15KY328 --  
                                      securities 
 
 
168600    WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid      Debt and debt-like     JE00B2NFV134 --  
                                      securities 
 
 
33500     WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid       Debt and debt-like     JE00B2NFTS64 --  
                                      securities 
 
 
23000     WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid          Debt and debt-like     JE00B24DKC09 --  
                                      securities 
 
 
27400     WisdomTree Copper 1x Daily Short; fully paid         Debt and debt-like     JE00B24DK645 --  
                                      securities 
 
 
6000     WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid   Debt and debt-like     JE00BDD9QD91 --  
                                      securities 
 
 
4400     WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid        Debt and debt-like     JE00B2NFV803 --  
                                      securities 
 
 
99100     WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid             Debt and debt-like     GB00B15KXV33 --  
                                      securities 
 
 
45900     WisdomTree Gold; fully paid                  Debt and debt-like     GB00B15KXX56 --  
                                      securities 
 
 
5100     WisdomTree Coffee; fully paid                 Debt and debt-like     JE00BN7KB557 --  
                                      securities 
 
 
138700    WisdomTree Copper; fully paid                 Debt and debt-like     GB00B15KXQ89 --  
                                      securities 
 
 
11800     WisdomTree Cocoa; fully paid                 Debt and debt-like     JE00B2QXZK10 --  
                                      securities 
 
 
32500     WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid            Debt and debt-like     JE00B78CGV99 --  
                                      securities 
 
 
6000     WisdomTree Precious Metals; fully paid            Debt and debt-like     GB00B15KYF40 --  
                                      securities 
 
 
34000     WisdomTree Aluminium; fully paid               Debt and debt-like     GB00B15KXN58 --  
                                      securities 
 
 
5000     WisdomTree Broad Commodities; fully paid           Debt and debt-like     GB00B15KY989 --  
                                      securities 
 
 
309000    WisdomTree Industrial Metals; fully paid           Debt and debt-like     GB00B15KYG56 --  
                                      securities

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
