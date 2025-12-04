DJ Official List Notice
Financial Conduct Authority (-) Official List Notice 04-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 04/12/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice:- Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 140000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B43VDT70 -- securities 55000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B579F325 -- securities 15000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B579F325 -- securities Issuer Name: iShares Physical Metals plc 808000 iShares Physical Gold ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4ND3602 -- securities 559000 Physical Silver ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4NCWG09 -- securities Issuer Name: UNITED KINGDOM 4750000000 4% Treasury Gilt due 22/05/2029; fully paid Debt and debt-like GB00BVP99566 -- securities 1187497000 4% Treasury Gilt due 22/05/2029; fully paid Debt and debt-like GB00BVP99566 -- securities Issuer Name: 21Shares AG 100000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully Debt and debt-like CH1199067674 -- paid securities 90000 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully Debt and debt-like CH1209763130 -- paid securities Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 190000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully Debt and debt-like FR0013416716 -- paid securities Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 5000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH394 -- securities 209000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH287 -- securities Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 37500 CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully Debt and debt-like GB00BLD4ZM24 -- paid securities 61000 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities Issuer Name: iShares Digital Assets AG 560000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid Debt and debt-like XS2940466316 -- securities 730000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid Debt and debt-like XS2940466316 -- securities Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 43600 WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTD12 -- securities 70000 WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9Q840 -- securities 382500 WisdomTree Zinc; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY872 -- securities 4535 WisdomTree Tin; fully paid Debt and debt-like JE00B2QY0H68 -- securities 115000 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKK82 -- securities 17600 WisdomTree Soybean Oil; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY435 -- securities 1000 WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid Debt and debt-like JE00B24DKH53 -- securities 35500 WisdomTree Sugar; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY658 -- securities 53600 WisdomTree Silver; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY328 -- securities 168600 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV134 -- securities 33500 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTS64 -- securities 23000 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKC09 -- securities 27400 WisdomTree Copper 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DK645 -- securities 6000 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9QD91 -- securities 4400 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV803 -- securities 99100 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXV33 -- securities 45900 WisdomTree Gold; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXX56 -- securities 5100 WisdomTree Coffee; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB557 -- securities 138700 WisdomTree Copper; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXQ89 -- securities 11800 WisdomTree Cocoa; fully paid Debt and debt-like JE00B2QXZK10 -- securities 32500 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like JE00B78CGV99 -- securities 6000 WisdomTree Precious Metals; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYF40 -- securities 34000 WisdomTree Aluminium; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXN58 -- securities 5000 WisdomTree Broad Commodities; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY989 -- securities 309000 WisdomTree Industrial Metals; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYG56 -- securities
