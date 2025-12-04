Frankfurt am Main/Berlin (ots) -Wichtige Änderungen im Qualitätsmanagement: Veranstaltungsreihe von DIN Media, DGQ und DQS zur ISO 9001:2026 startet im Sommer 2026 - Anmeldungen mit Frühbucherrabatt sind ab sofort möglich.Die bekannteste Managementsystem-Norm erhält kommendes Jahr ein Update: Die aktualisierte Fassung der DIN EN ISO 9001 soll planmäßig im Herbst 2026 veröffentlicht werden - und mit ihr zahlreiche Neuerungen fürs Qualitätsmanagement. Um Unternehmen und Fachleute optimal auf die Revision vorzubereiten, bündeln die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ), DIN Media und die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) ihre Expertise in einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe: Interessierte können sich ab sofort zur Teilnahme an den Präsenz- oder Online-Veranstaltungen "ISO 9001:2026 - Die nächste Generation" anmelden. Auftakt der Reihe ist im Juni 2026.QM praxisnah, aktuell und vernetztDie Tagungen richten sich an Qualitätsverantwortliche, Auditorinnen und Auditoren und an alle, die sich mit Qualitätsmanagement beschäftigen. Hochkarätige und praxiserfahrene Referentinnen und Referenten vermitteln in einem kompakten Format die relevanten Änderungen auf Basis des finalen Normentwurfs (FDIS) und geben konkrete Handlungsempfehlungen, wie sich diese im Unternehmen umsetzen lassen. Die Teilnehmenden profitieren vom direkten Austausch mit Fachleuten und haben die Möglichkeit, sich mit anderen QM-Verantwortlichen zu vernetzen.Präsenztermine- 16. Juni 2026, Berlin- 22. Juni 2026, Oberursel (Frankfurt am Main)- 14. Juli 2026, Dortmund- 21. Juli 2026, Leinfelden-Echterdingen (Stuttgart)Die Präsenztagungen finden jeweils von 10 bis 16:45 Uhr statt. Frühbucher*innen erhalten bis 31. Januar 2026 einen Rabatt auf die Tagungen vor Ort. Anmeldung und weitere Informationen bei DIN Media. (https://www.dinmedia.de/de/tagung/iso-9001-2026-die-naechste-generation-praesenz-/397497383?etcc_cmp=managementsysteme-qm&etcc_med=E-Mail&etcc_par=DQS&etcc_ori=DQS)Online-Termine- Juli 2026- 16. September 2026Die Online-Tagungen finden jeweils von 9 bis 15:30 Uhr statt. Anmeldung und weitere Informationen bei DIN Media. (https://www.dinmedia.de/de/tagung/iso-9001-2026-die-naechste-generation-online-/397704822?etcc_cmp=managementsysteme-qm&etcc_med=E-Mail&etcc_par=DQS&etcc_ori=DQS)Von Expertise im Qualitätsmanagement profitierenMit ihrer Kooperation wiederholen die drei Partner DGQ, DIN Media und DQS ihre Zusammenarbeit anlässlich der letzten Revision der ISO 9001 im Jahr 2015, bei der das gemeinsame Angebot auf große Resonanz stieß.Aufgrund ihrer Mitwirkung in nationalen und internationalen Normungsprozessen und der Repräsentanz in den zentralen Normungsgremien - wie beispielsweise im revisionsverantwortlichen ISO/TC 176 - sind DIN Media, DGQ und DQS eng in den Überarbeitungsprozess eingebunden.Kontinuierliche Fachinformation zur Revision 9001:2026Während der gesamte Revisionsphase stellen die Kooperationspartner über verschiedene weitere Formate, wie Webinare, Blogbeiträge oder Fachartikel aktuelle Informationen zur Verfügung. Dabei lassen sie ihre Perspektiven und Schwerpunkte einfließen: Normung, Personenzertifizierung und Zertifizierung von Managementsystemen.+++DGQ, DIN Media und DQS - Informationen zu den KooperationspartnernDGQ, DIN Media und DQS bündeln ihre langjährige Expertise für Qualitätsmanagementsysteme und begleiten die Revision der ISO 9001 mit ihrer Fachkompetenz.Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) ist überzeugt, dass Qualität das Herzstück allen Erfolgs ist. Als zentrale, deutsche Qualitätsgesellschaft vereint die DGQ in ihrem einzigartigen Netzwerk fast 6.000 Qualitätsexperten in Unternehmen aller Größen und Branchen. Sie bietet ein vielseitiges Spektrum an betrieblichen Weiterbildungen und Beratung im Bereich Managementsysteme. Die unabhängige DGQ-Personenzertifizierungsstelle erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Darüber hinaus engagiert sich die DGQ in Normungsprojekten und fördert über die FQS e. V. Forschungsprojekte rund um Qualität. iso-9001-revision.infoDIN Media ist führender Publisher für nationale und internationale Normen, Standards und Technische Regeln: Über die zentrale Plattform dinmedia.de sind mehr als 1 Million Dokumente von über 90 Regelsetzern erhältlich. Zum Leistungsspektrum gehören außerdem Fachinhalte und Services, die bei der Anwendung von Normen und Standards unterstützen: Software-Lösungen für das Normen-Management, praxisorientierte Fachliteratur und Umsetzungshilfen, digitale Normensammlungen sowie Weiterbildungen. Mehr Informationen unter dinmedia.de/iso-9001 (https://www.dinmedia.de/de/themenseiten/managementsysteme/qualitaetsmanagement/revision-der-iso9001)Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) zählt zu den weltweit führenden Zertifizierungsdienstleistern. Mit fundierter Auditpraxis und internationaler Erfahrung prüft die DQS in jährlich über 125.000 Audittagen die Einhaltung von Normanforderungen und Regelwerken und zertifiziert Managementsysteme nach über 200 global anerkannten Standards. Mehr Informationen unter https://www.dqsglobal.com/de/entdecken/blog/revision-iso-9001Gemeinsam bauen die drei Institutionen die Brücke von der Normung über Kompetenzentwicklung bis zur vertrauensbildenden Zertifizierung.Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dehttps://www.dqsglobal.com/de/Original-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104526/6172103