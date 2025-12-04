Hamburg (ots) -Manchmal entscheiden wenige Momente über Leben und Tod. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Dabei kennen Wachsamkeit und Mut weder Alters- noch PS-Grenzen. Für ihren beeindruckenden Einsatz wurden unter anderem Marlene Mayer (11) und Leo Kurz (12) aus Nordheim sowie Christian Deußen (58) aus Düsseldorf mit dem NIVEA Preis für Lebensretter*innen ausgezeichnet. Diese in Deutschland einzigartige Ehrung fand zum 37. Mal statt.Ein heißer Sommertag im Freibad Nordheim: Ein Vierjähriger springt ins 3,85 Meter tiefe Becken - und geht unter. Marlene Mayer und Leo Kurz erkennen sofort die lebensbedrohliche Situation: Leo taucht fast vier Meter tief und kann den Jungen greifen. Gemeinsam ziehen sie ihn nach oben - und aus dem Wasser. Am Beckenrand presst Marlene Wasser aus seinem Bauch, bis er wieder atmet. Das Besondere: Die beiden Jugendlichen sind DLRG-Mitglieder und hatten die entscheidende Abschlepptechnik erst eine Woche vor dem Unfall bei ihrer Trainingseinheit gelernt. Ihr Wissen und ihr Mut machten den Unterschied. "Wir mussten ihn einfach rausbekommen", berichtet Marlene. Für diesen Einsatz erhielt das Duo aus Baden-Württemberg den NIVEA Preis für Lebensretter*innen in der Kategorie "DLRG-Rettungseinsatz des Jahres" - und gemeinsam 3.000 Euro Preisgeld. Als "Lebensretter des Jahres" wurde Christian Deußen aus Düsseldorf ausgezeichnet - für eine spektakuläre Aktion. Am Paradiesstrand in Düsseldorf gerieten vier Männer in die gefährliche Strömung des Rheins. Deußen, erfahrener Jetski-Fahrer und Vorsitzender des Rheinsportclubs, reagierte blitzschnell: Mit seinem 300-PS-Jetski gelang es ihm, alle Personen aus der lebensbedrohlichen Lage zu retten: Zwei konnten sich rasch am Fahrzeug festhalten, für die anderen sprang er ins Wasser. Der Immobilienmakler brachte das erschöpfte Quartett in Sicherheit, bis der Rettungsdienst eintraf. "Es war sehr viel Glück dabei. Ich bin zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen", erklärt er. Christian Deußen bekam ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. In der Kategorie "Schwimmen ohne Grenzen" wurde Sonja Lipus (47) aus Neuhof (Hessen) für ihr langjähriges Engagement in der Schwimmausbildung geehrt; auch dies war der Jury 3.000 Euro wert. Den Titel "DLRG-Team des Jahres" sicherte sich die Ortsgruppe Pöcking-Starnberg aus Bayern für ihren vielfältigen Einsatz rund um Wasserrettung und Katastrophenschutz, verbunden mit einer Prämie von 10.000 Euro.321 Ertrinkungsfälle im Jahr 2025Der NIVEA Preis für Lebensretter*innen ist Teil der über 50-jährigen Partnerschaft zwischen NIVEA und der DLRG. Nach wie vor ist die Lage am und im Wasser bedrohlich: In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 (Stand: 15.9.) ertranken 321 Menschen in deutschen Gewässern. Gleichzeitig zeigt sich, wie unverzichtbar die Arbeit von Rettungsschwimmer*innen der DLRG ist: Allein im vergangenen Jahr konnten 1.446 Menschen gerettet werden - davon 699 direkt vor dem Ertrinken.Die Preisverleihung fand bereits zum 37. Mal statt und ist die einzige Auszeichnung in Deutschland, die den ehrenamtlichen Einsatz für Sicherheit am und im Wasser honoriert. "Ehrenamt ist das Fundament unserer Gesellschaft. Mit dem NIVEA Preis für Lebensretter*innen ehren wir Menschen, die in kritischen Momenten Verantwortung übernehmen und Leben retten. Ihr Einsatz zeigt, wie wichtig Zivilcourage und Zusammenhalt sind - und dass Mut keine Altersgrenze kennt. Denn jeder kann von einer Sekunde zur nächsten zum Lebensretter werden: vom Kind im Freibad bis zum aufmerksamen Freizeitsportler", erklärt Christian Haensch, Geschäftsführer der Beiersdorf AG für Deutschland und die Schweiz. "Für unsere Ehrenamtlichen ist das Helfen selbstverständlich. In einer starken Gemeinschaft für andere da zu sein, gibt ihnen ein gutes Gefühl. Zusätzlich bestärkt sie entgegengebrachte Anerkennung in ihrem Tun. Hierfür leistet der NIVEA Preis für Lebensretter*innen seit über drei Jahrzehnten einen wertvollen Beitrag", sagt DLRG-Präsidentin Ute Vogt. 