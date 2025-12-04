Lokale Phosphatproduktion startet 2026? AGR erreicht nächste Entwicklungsstufe

Anzeige / Werbung
Aguia Resources meldet deutliche Fortschritte beim Aufbau seines Phosphatprojekts Três Estradas. Nach Unternehmensangaben könne der Abbau im März 2026 beginnen, sofern die erwartete Betriebsgenehmigung durch die Umweltbehörde FEPAM vorliege. Die Auslieferung des Produkts PAMPAFOS solle bereits ab Mai erfolgen. Die Gesellschaft sehe sich gut positioniert, um die steigende Nachfrage nach lokalem Düngemittel in Südbrasilien und Uruguay zu bedienen.
Infrastruktur steht, Genehmigung im Anflug
Laut Angaben des Managements seien die internen Zufahrtsstraßen auf dem Gelände von Três Estradas abgeschlossen. Zudem sei ein neun Kilometer langer öffentlicher Straßenabschnitt saniert worden.
Die Entwässerungssysteme im Abraum- und Grubenbereich seien installiert. Durch die westliche Verlegung eines Hauptabflusskanals könnten rund 5,4 Hektar nativer Vegetation erhalten bleiben. Die
zuständige Umweltbehörde FEPAM werde diese Änderung am 8. Dezember vor Ort inspizieren. Die Umweltberatung ABG führe parallel kontinuierliche Messungen von Luft, Wasser, Boden sowie der lokalen
Tierwelt durch. Die Einreichung der finalen Umweltberichte solle im Januar erfolgen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Betriebslizenz (LO) im Februar oder März 2026 erteilt werden
könne.
Nach Erhalt der Lizenz solle unmittelbar mit dem Abbau begonnen werden, um ein erstes Lager anzulegen. Die Inbetriebnahme der Verarbeitung sei für März und April angesetzt. Die erste Lieferung an Kunden werde laut Prognose des Managements im Mai 2026 erfolgen.
