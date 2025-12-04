Der US-amerikanische Pharma-Gigant hat am Mittwoch ein Lebenszeichen gesendet. Nachrichten zum großen Hoffnungsträger Cobenfy wurden positiv aufgenommen. Die Aktie legte daraufhin unter hohem Handelsvolumen an der Wall Street um gut 5,6 Prozent zu. Startet nun das große Comeback von Bristol Myers Squibb an der Börse?Das Unternehmen wird weitere Patienten in die sogenannte ADEPT-2-Studie aufnehmen. In dieser wird Cobenfy - den Wirkstoff hat sich das Pharma-Unternehmen durch die milliardenschwere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär