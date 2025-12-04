Schlüsselfeld (ots) -Eine aktuelle und repräsentative Umfrage zeigt deutlich, dass für 84 % der Deutschen Silvesterfeuerwerk zum Jahreswechsel weiterhin eine Tradition ist. Die große Mehrheit von 69 % spricht sich für den eingeschränkten oder uneingeschränkten Erhalt von privatem Silvesterfeuerwerk aus.Alle Jahre wieder wird die Diskussion um privates Silvesterfeuerwerk kurz vor Jahreswechsel neu befeuert. Während eine Minderheit für ein komplettes Verbot plädiert, ist für einen Großteil der Deutschen (84 %) ein privates Silvesterfeuerwerk Tradition. Das ergab eine im November durchgeführte deutschlandweite repräsentative Umfrage der Ipsos GmbH, eines der weltweit führenden Unternehmen für Markt- und Sozialforschung, beauftragt von Röder Feuerwerk Handelsgesellschaft mbH. Ziel der Umfrage war, das aktuelle Meinungsbild in Deutschland zum Thema Silvesterfeuerwerk zu erhalten.Auf die Frage, ob legales Silvester-Feuerwerk für Privatpersonen erlaubt oder vollständig verboten werden soll, sprachen sich 69 % eindeutig für den Erhalt dieses Brauchtums aus. Hierbei wünscht sich fast jeder Dritte keine weiteren Einschränkungen, 37 % befürworten weitere Regularien, wie zum Beispiel eine zeitliche Begrenzung für das Zünden nach Mitternacht oder kein extrem lautes Feuerwerk.Nur 28 % der Deutschen sind für ein komplettes Verbot von privatem Silvester-Feuerwerk, wie sich in dieser repräsentativen Befragung herausstellt. Das Besondere der aktuell vorliegenden Umfrage ist das persönliche Interview von Angesicht zu Angesicht. Die sogenannte Face-to-Face Methode ist bekannt dafür qualitativ hochwertige Daten zu ermitteln. Im Gegenzug zu anderen Befragungsmethoden, wie z. B. Onlineumfragen über Panels werden hier durch die Zufallsauswahl immer wieder neue Leute befragt und die Anwesenheit des Interviewers wirkt anregend, sich intensiv und tiefergehend mit den Themen zu beschäftigen.Die Forderung privates Silvesterfeuerwerk zu verbieten, um Ausschreitungen oder gar Anschläge auf Personen, Polizei und Sachgüter zu verhindern, wird von immerhin der Hälfte der Bevölkerung (50%) als unwirksam eingestuft. Diese sind der Auffassung, dazu wären andere Maßnahmen wie zum Beispiel mehr Polizeikontrollen nötig.Die schweren und tödlichen Verletzungen der letzten Silvestersaison sind, wie in den Medien berichtet wurde, ausschließlich auf illegales Feuerwerk zurückzuführen. Daher muss vielmehr die Einfuhr von illegalem Feuerwerk aus dem Ausland stärker kontrolliert und verfolgt werden.In Deutschland werden Feuerwerkskörper nur nach vorheriger Prüfung durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oder einer vergleichbaren benannten Stelle zugelassen. Diese sind bei sachgemäßer Anwendung sehr sicher. So wird das allgemeine Verletzungsrisiko bei richtiger Anwendung von legalem Silvesterfeuerwerk in der Befragung auch nur von einer Minderheit (23 %) als "hoch" bzw. "sehr hoch" eingeschätzt. Aus dem Krankenhaussektor gibt es nach wie vor keine Statistiken oder belastbare Zahlen die belegen, wie viele Personen tatsächlich durch pyrotechnische Gegenstände in welcher Art und Schwere verletzt werden.Die Umfrage zeigt, dass ein Großteil der Bürger in Deutschland privat gezündetes Feuerwerk zum Jahreswechsel immer noch als Tradition sieht, die entweder komplett oder mit Einschränkungen erhalten bleiben sollte.Über das UnternehmenDie Röder Feuerwerk Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Schlüsselfeld ist einer von Deutschlands größten Online-Shops für Konsumentenfeuerwerk zu Silvester und unter dem Jahr, deren Anfänge schon 25 Jahre zurück reicht. Gegründet wurde das Unternehmen von Dipl.-Ing.(FH) Heiko Röder und Dipl.-Chem. Max Meyer (beides staatl. geprüfte Pyrotechniker), die ihre Leidenschaft "Feuerwerk" zu ihrem Beruf machten.Pressekontakt:Heiko RöderE-Mail: info@roeder-feuerwerk.deTelefon: 09552 9314322Website: https://shop.roeder-feuerwerk.deOriginal-Content von: Röder Feuerwerk Handelgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156523/6172112