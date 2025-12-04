Establishment Labs Holdings - ESTA: FDA-Zulassung für Motiva motiviert die Börsianer!

EBITDA erstmals positiv!

Gap Up nach Q3-Zahlen bei Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA). Jetzt Pullback mit Mega-Washout-Kerze!

Establishment Labs Holdings (ESTA) - ISIN VGG312491084

Rückblick: Nach den recht positiven Ergebnissen des dritten Quartals 2025 reagierte die Esta-Labs-Aktie mit einem kräftigen Kurssprung nach oben und hielt sich im Anschluss mit Schlusskursen über dem 20er-EMA. Mit der gestrigen Washout-Kerze wurde die grüne Linie nur intraday getestet. Das Halbjahresplus beträgt circa 76 Prozent.

Esta-Labs-Aktie: Chart vom 03.12.2025, Kürzel: ESTA Kurs: 67.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kurse oberhalb der Tageskerze vom Mittwoch könnten weitere Kaufimpulse auslösen. Nach Measured Move wäre das Kursziel bei circa 88 USD. Da die fundamentalen Eckdaten noch nicht sonderlich stabil sind, haben wir es im Chart bei einer etwas vorsichtigeren Variante belassen.

Mögliches bärisches Szenario

Hohe Betriebskosten belasten weiterhin das Ergebnis. Insofern ist unklar, ob sich die positive Tendenz bei den fundamentalen Zahlen fortsetzt. Falls das Wertpapier die erwartete technische Reaktion nach der Washout-Kerze nicht zeigt, sollte wir das Setup nicht weiter verfolgen.

Meinung

Establishment Labs Holdingsmit Sitz in Costa Rica produziert ästhetische Produkte, insbesondere silikonbasierte Brust- und Körperimplantate unter dem Markennamen Motiva. Das Unternehmen meldete ein Umsatzwachstum auf 53.78 Millionen USD, einen geringeren Nettoverlust im Vergleich zum Vorjahr und erstmals ein positives bereinigtes EBITDA. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 wurde auf über 210 Millionen USD angehoben. Für 2028 werden Umsätze von 381.9 Millionen USD und ein Gewinn von 27.5 Millionen USD prognostiziert, was einem jährlichen Umsatzwachstum von 29.1 Prozent entspricht. Die Wachstumsdynamik kommt vor allem durch die US-Verkäufe der Motiva-Implantate nach FDA-Zulassung und das minimalinvasive Produktangebot, die den Marktanteil erweitern sollen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1.97 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 33.95 Millionen USD

Meine Meinung zu Esta Labs Holdings ist bullisch.

Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/healthcare/nasdaq-esta/establishment-labs-holdings/news/establishment-labs-holdings-esta-steigt-um-275-prozent-nachd

Veröffentlichungsdatum: 04.12.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

