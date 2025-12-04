Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA beginnt sich die konjunkturelle Lage etwas zu klären, berichten die Analysten der Helaba.Der mit Spannung erwartete ISM-Serviceindex halte sich komfortabel im Expansionsbereich, während der ADP-Beschäftigungsreport mit einem Stellenrückgang enttäuscht habe. Heute stünden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Mittelpunkt des Interesses. Insgesamt blieben die Zinssenkungserwartungen in den USA präsent und ein Schritt in der kommenden Woche werde fast vollständig eingepreist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
