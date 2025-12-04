© Foto: Unsplash

Einer der meistgeshorteten US-Titel ist explodiert: iRobot hat sich aus dem Jahrestief gerissen und zwingt Leerverkäufer in die Flucht. Spekulationen über Robotik-Signale aus dem Weißen Haus heizen die Rallye an.Die Aktie von iRobot hat am Mittwoch einen der heftigsten Kurssprünge ihrer Unternehmensgeschichte verzeichnet. Der Haushaltsroboter-Hersteller schoss um rund 74 Prozent nach oben - ein Anstieg, der weit weniger auf das Geschäftsmodell als auf eine massive Short-Squeeze-Dynamik zurückzuführen ist. iRobot gehört mit einem Short-Interest von 39 Prozent des Streubesitzes zu den am stärksten leerverkauften Werten im US-Konsumsektor. Seit Monaten steht die Aktie unter Druck und liegt im …