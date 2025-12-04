EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Verkauf

04.12.2025

GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an der LACON Electronic GmbH, Karlsfeld Hannover, den 4. Dezember 2025 - GBK Beteiligungen AG hat einen Vertrag über den Verkauf der von ihr mittelbar gehaltenen Anteile an der LACON Electronic GmbH unterzeichnet (Signing). GBK hatte sich im Jahr 2019 an dem Produzenten für elektronische Komponenten mit wirtschaftlich rund 8,2 % beteiligt. Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, die für das erste Quartal des Jahres 2026 erwartet werden. Im Falle des Closings erzielt GBK einen Gewinn, der das Realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 2026 (KAGB) nach Abzug von Kosten um rund 1,0 Millionen Euro verbessert. Da der Zeitwert der Beteiligung im Jahresabschluss 2024 um rund 0,1 Millionen Euro geringer ausgewiesen wurde, erhöht sich der Net Asset Value von GBK bei Closing um eben diesen Betrag. Der Vorstand Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet: www.gbk-ag.de





