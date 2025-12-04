Der australische Lithium- und Geothermie-Pionier hat die Finanzierung für sein Lionheart-Projekt (übersetzt "Löwenherz") im deutschen Oberrheingraben gesichert. Doch die damit verbundene Kapitalerhöhung wird für Aktionäre zum Albtraum. Der australische Lithium-Konzern Vulcan Energy Resources lebt seit Jahren von der Fantasie, im Oberrheingraben mithilfe von umweltfreundlicher Geothermie eines der womöglich größten Lithiumvorkommen Europas ausbeuten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE