Auf der mwb German Select Conference bekräftigte der CEO der Hamborner REIT AG, Niclas Karoff, das Engagement des Unternehmens für Portfolio-Stabilität und diszipliniertes Kapitalmanagement. Mit einem Portfolio im Wert von 1,41 Milliarden Euro, das sich auf lebensmittelgeankerte Einzelhandels- und Büroimmobilien konzentriert, weist Hamborner eine hohe Belegung von nahezu 97 % auf und verfügt über eine solide Finanzlage mit einem LTV von 43,3 % und einer REIT-Eigenkapitalquote von 55,8 %. Die Prognose für 2025 sieht Mieteinnahmen in Höhe von 89,5 bis 90,5 Millionen Euro und FFO zwischen 44 und 46 Millionen Euro vor, was die Portfolio-Optimierung und gestiegene Kosten widerspiegelt. Das Management bekräftigte seine Ausschüttungspolitik mit 60-70 % des FFO und bietet damit eine ausgewogene Verteilung zwischen Dividenden und Reinvestitionsflexibilität. Karoff betonte die aktive Asset-Rotation, eine umsichtige Refinanzierung und die Werterhaltung in einem herausfordernden Immobilienumfeld und hob die widerstandsfähige Einkommensbasis sowie die strategische Disziplin von Hamborner als zentrale Stärken für die mittlere Frist hervor. BUY, Kursziel unverändert bei 11,00 Euro. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-12-02-14-00/HABA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hamborner-reit-ag





© 2025 mwb research