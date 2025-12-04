Wie realistisch ein Auto mit einem Solar-Lack ist und warum eine Doku über einen gesuchten Song so mitreißend ist, erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge. Strom für jährlich 12.000 Kilometer Reichweite soll das neue Konzeptauto Mercedes Vision Iconic allein durch seinen neuartigen PV-Lack gewinnen können. Gregor Honsel, Redakteur bei MIT Technology Review, hat mal durchgerechnet, ob das Ganze realistisch ist. Im Ergebnis scheint die Angabe tatsächlich ...

