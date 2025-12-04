DAX Prognose für Donnerstag, 04.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.776 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zunächst aufwärtsschieben, formatierte bereits am Vormittag das Tageshoch. Es ging von hier aus wieder abwärts, wobei die Entlastungsbewegungen einen überschaubaren Charakter hatten. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung gaben die Notierungen am Nachmittag nach. Das Tagestief wurde direkt zurückgekauft, wobei es den Bullen erst am Abend gelungen ist, den DAX wieder in Richtung der 23.800 Punkte zu schieben. Zur Wochenmitte wurde ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 23.789 Punkten aus dem Tageshandel.

?? DAX kurzfristig bullisch

Der DAX konnte sich zum Handelsschluss wieder über die SMA20 im 1h-Chart schieben. Solange dieser Support hält, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch mit möglichen Anstiegen Richtung 23.915-23.975 Punkte.

?? Mittelfristiges Bild bleibt neutral

Im 4h-Chart ist der DAX weiter zwischen SMA20 und SMA200 gefangen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 24.130 Punkte würde ein klares bullisches Signal liefern. Unterhalb der SMA50 drohen hingegen Rücksetzer bis 23.150-23.300 Punkte.

?? Heute eher seitwärts/aufwärts

Mit einem vorbörslichen Start bei 23.838 Punkten und einer erwarteten Range zwischen 23.882 - 23.954 und 23.722 - 23.652 Punkten überwiegt heute ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Markt (Bull-Szenario: 65 %).

