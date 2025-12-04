Hamburg (ots) -- Vermögendste Käufer weltweit definieren exklusives Wohnen neu: Außenbereiche relevanter als Größe der Immobilie- Italien verzeichnet stärksten globalen Nachfragezuwachs nach Luxusimmobilien, gefolgt von Frankreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Spanien, Griechenland und der Schweiz- Engel & Völkers Private Office veröffentlicht erstmalig globalen Marktbericht mit Aussagen zur weltweiten Vermögensmigration von Henley & PartnersDie Verbesserung der persönlichen Lebensqualität wird zu einem entscheidenden Treiber für globale Investitions- und Migrationstrends von Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNWIs), wie aus dem ersten "Engel & Völkers Private Office Market Report 2026 (https://precision-medias-group.paperturn-view.com/private-office-report?pid=ODk8913905&v=62)" hervorgeht. Während sich globales Kapital in beispielloser Geschwindigkeit bewegt und die geopolitische Unsicherheit zunimmt, betrachten die Wohlhabendsten der Welt ihren Wohnsitz nicht mehr nur als Ort der Zugehörigkeit: "Immobilien sind zu einer strategischen Säule der Vermögenserhaltung und globalen Mobilität geworden. Für UHNWIs weltweit dienen Luxusimmobilien zunehmend als Lifestyle-Asset und Stabilitätsanker gleichermaßen", erklärt Jawed Barna, Group CEO von Engel & Völkers.Der Bericht stützt sich auf die Erfahrungen von 160 Private-Office-Beratern weltweit und integriert Prognosen zur Vermögensmigration von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/), dem globalen Marktführer für Wohnsitz- und Staatsbürgerschaftsplanung, zu sieben Ländern innerhalb des Private-Office-Netzwerks mit den höchsten Nettozuflüssen von Millionären.Optimierter Lebensstil und Outdoor-Living werden wichtiger als die Größe des WohnsitzesDie im Marktbericht gewährten Einblicke zeigen deutlich, wie die Wohlhabendsten der Welt erstklassiges Leben neu für sich definieren: "Lifestyleverbesserung" rangiert auf Platz eins der wichtigsten Motive für globale Immobilienkäufe von UHNWIs, gefolgt von "Verkleinerung" und "Sicherheit, Stabilität & Klimaresilienz". "Interessanterweise sind Käufer von Luxusimmobilien zunehmend bereit, zugunsten von lifestyleorientierten Zielen auch Abstriche bei der Immobiliengröße zu machen", sagt Stuart Siegel, Global Head of Engel & Völkers Private Office. "Dieser Wandel geht mit einer stark erlebnisorientierten Denkweise einher - mit Priorität auf Privatsphäre, exklusiven Lagen sowie Zugang zu Freizeitangeboten und der Nähe zur Natur."Die starke Attraktivität von exklusiven Outdoor-Erlebnissen zeigt sich auch in den gefragtesten Immobilieneigenschaften: Mehr als die Hälfte der globalen Private-Office-Experten (55 Prozent) sieht "Outdoor Living" als das wichtigste Merkmal im Bereich Luxusimmobilien, gefolgt von "Privatsphäre & Sicherheit" (15 Prozent) und "Kultur & Erlebnis" (8 Prozent).Internationale Kaufanfragen: Italien übernimmt die Spitzenposition bei der globalen Nachfrage nach LuxusimmobilienLaut den globalen Private-Office-Beratern verzeichnete Italien im vergangenen Jahr den stärksten Anstieg internationaler UHNWI-Anfragen, gefolgt von Frankreich, den VAE und Spanien. Auch Griechenland und die Schweiz zeigen einen positiven Trend, während Kanada und die USA einen leichten Nachfragerückgang verzeichnen. "Der italienische Dolce Vita-Lebensstil spricht viele Käufer an, die eher ein ruhigeres, gemeinschaftsorientiertes Leben suchen", ergänzt Stuart Siegel.Mit Blick auf die Preisentwicklung zeigt der Bericht, dass die Preise im globalen Luxussegment (die obersten 10 Prozent der Immobilienwerte) im vergangenen Jahr insgesamt stabil geblieben oder gestiegen sind. Die Aussagen der Private-Office-Experten zeigen jedoch ein etwas differenzierteres Bild auf: Andorra, Südafrika und die VAE verzeichneten die stärksten Preisanstiege, während Frankreich, Kanada und Deutschland moderate Preiskorrekturen hinnehmen mussten.Ausblick: Lebensqualität bleibt ein zentraler Treiber der globalen VermögensmigrationDie globalen Experten des Engel & Völkers Private Office erwarten, dass Lifestyle-Faktoren die Wohnsitzentscheidungen von UHNWIs auch in den kommenden Jahren prägen werden. "In einer Welt zunehmender Risiken, Unsicherheiten und technologiegetriebener Veränderungen ist letztlich das Bedürfnis nach einem guten und erfüllten Lebensstil ausschlaggebend bei der Wahl einer Luxusimmobilie", erklärt Stuart Siegel. "In einer Welt zunehmender Risiken, Unsicherheiten und technologiegetriebener Veränderungen ist letztlich das Bedürfnis nach einem guten und erfüllten Lebensstil ausschlaggebend bei der Wahl einer Luxusimmobilie", erklärt Stuart Siegel. "Bei Engel & Völkers - und insbesondere innerhalb unseres Private-Office-Netzwerks - stellen wir auch weiterhin die höchsten Ansprüche und besonderen Lifestylewünsche einer gehobenen internationalen Klientel in den Mittelpunkt unseres Handelns", ergänzt Jawed Barna.Der vollständige Bericht mit detaillierten Länderanalysen, Prognosen und Daten zur Vermögensmigration steht auf Englisch zum Download zur Verfügung unter: "Engel & Völkers Private Office Global Market Report 2026 (https://precision-medias-group.paperturn-view.com/private-office-report?pid=ODk8913905&v=62)". Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kundinnen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.500 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. 2007 wurde das Engel & Völkers Private Office gegründet, um sowohl vermögenden Suchkunden maßgeschneiderte Dienstleistungen zu bieten, als auch die hohen Anforderungen von Kunden mit exklusiven und marktübergreifenden Immobilienportfolios zu erfüllen. Die Private Office Advisors bieten Verkäufern und Käufern in allen Preislagen das Maß an Fachwissen und Diskretion, das diese Klientel aus führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur wünscht. 