Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Zwei Anleihen haben zum Jahresende den KMU-Markt geprägt und stehen sinnbildlich für Chancen und Risiken im Mittelstandssegment. Was lässt sich mit Blick auf 2026 daraus ableiten? Wir wagen einen Ausblick inklusive Überraschungstipp und Weihnachtswunsch.

Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey… Im dritten Jahr nach dem letzten Bundesliga-Abstieg steht Schalke 04 sportlich so gut dar wie lange nicht. Die Chancen auf einem Aufstiegsplatz zu überwintern sind drei Spieltage vor Ende der Vorrunde hoch. Doch nicht nur sportlich läuft es aktuell rund, auch finanziell hat der Verein mit der erfolgreichen Emission der Anleihe 2025/2030 einen großen Sprung gemacht.

90 Millionen Euro flossen letztendlich in die Kassen der Knappen. 15 Millionen Euro im Rahmen einer Privatplatzierung und 75 Millionen Euro über das öffentliche Angebot. Letzteres hatte ursprünglich bis zu 50 Millionen Euro betragen, war kurz vor Ende der Zeichnungsfrist aber angehoben worden. Wie groß die Nachfrage war, zeigt, dass auch das finale Volumen immer noch deutlich überzeichnet war.

Die neue finanzielle Handlungsfähigkeit will der Traditionsverein dazu nutzen, die Planungen langfristig und nachhaltig auszurichten und die Finanzstruktur gezielt zu optimieren. So werden mit dem Emissionserlös zunächst die ausstehenden Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 im Gesamtvolumen von rund 50 Millionen Euro zurückgeführt. Die Mehrheit der Gläubiger hat das Umtauschangebot auf die neue Anleihe wahrgenommen, knapp 22 Millionen Euro werden zum Jahresende vorzeitig abgelöst.

Licht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...