© Foto: Picture Alliance

Centerra Gold steigt bei Headwaters Crane-Creek-Projekt ein und kauft sich bei Metal Energy ein. Getrieben vom Goldboom legt die Aktie 2025 über 105 % zu und bleibt gefragt.Headwater Gold gab am Mittwoch bekannt, dass eine endgültige Vereinbarung getroffen wurde, die Centerra Gold das Recht einräumt, bis zu 70 Prozent der Anteile am Crane Creek-Projekt von Headwater in Idaho zu erwerben. Gemäß den Vereinbarungen erwirbt Centerra einen Anteil von 60 Prozent durch die Finanzierung von Explorationsarbeiten in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Weitere 10 Prozent der Anteile werden durch den Abschluss einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie erworben. Centerra verpflichtete sich, in den ersten …