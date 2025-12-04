Beim Blick auf die Kurstafel mag dieser Tage ein anderer Eindruck entstehen, doch 2025 war für die Kryptobranche in vielerlei Hinsicht ein Rekordjahr. Neben neuen Allzeithochs bei Bitcoin und vielen Altcoins haben auch die Übernahme-Aktivitäten in der Branche einen neuen Höchstwert erreicht - und zwar sowohl bei der Anzahl als auch dem Volumen der Deals.Wie Bloomberg mit Verweis auf Daten der Analysefirma PitchBook berichtet, stieg das Volumen der Übernahmen im Kryptosektor bis zum 20. November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...