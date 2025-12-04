EQS-News: CMG / Schlagwort(e): Miscellaneous

China und Frankreich wollen enger zusammenarbeiten



04.12.2025

BEIJING, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ein Bericht von CMG Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich am Donnerstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Großen Halle des Volkes in Beijing getroffen. https://german.cgtn.com/2025/12/04/ARTI1764832295430609 Xi Jinping sagte dabei, China und Frankreich seien beide weitsichtige und verantwortungsbewusste unabhängige Großmächte, die als konstruktive Kräfte zur Förderung der globalen Multipolarität sowie zur Stärkung der Solidarität und Zusammenarbeit der Menschheit beitrügen. China und Frankreich sollten sich stets von den grundlegenden Interessen der Völker und den langfristigen Interessen der internationalen Gemeinschaft leiten lassen, um einen gleichberechtigten Dialog und eine offene Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Gemeinsam würden beide Länder dafür sorgen, dass die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Frankreich in den kommenden 60 Jahren stetiger und effektiver voranschreite, ihren strategischen Wert voll zur Geltung bringe sowie neue Beiträge zur Förderung einer multipolaren Welt auf der Grundlage von Gleichheit und Ordnung sowie einer inklusiven und vorteilhaften wirtschaftlichen Globalisierung leiste. China und Frankreich sollten Verständnis und Unterstützung für die jeweiligen Kerninteressen und wichtigsten Anliegen des anderen zeigen und damit die politische Grundlage der bilateralen Beziehungen sichern, so Xi weiter. In diesem Zusammenhang informierte der chinesische Staatspräsident Macron über Chinas 15. Fünfjahresplan und erklärte, der Plan gebe die Richtung für Chinas Entwicklung in den nächsten fünf Jahren vor sowie präsentiere der Welt eine "Liste von Chancen". China und Frankreich sollten diese Chancen nutzen, um ihre Zusammenarbeit auszuweiten, die Kooperation in traditionellen Bereichen, wie Luftfahrt, Raumfahrt und Kernenergie, zu festigen sowie das Potenzial in den Bereichen grüne Wirtschaft, digitale Wirtschaft, Biomedizin, Künstliche Intelligenz und neue Energien zu erkunden. China werde mehr hochwertige französische Produkte importieren und begrüße es, wenn sich mehr französische Unternehmen in China ansiedelten. Gleichzeitig hoffe China, dass Frankreich chinesischen Unternehmen ein faires Umfeld und stabile Rahmenbedingungen biete. Die Völker Chinas und Frankreichs seien von Natur aus verbunden und sollten den Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft und Technologie sowie auf lokaler Ebene vertiefen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838484/image.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/china-und-frankreich-wollen-enger-zusammenarbeiten-302632854.html



