Baierbrunn (ots) -Die Dezember-Ausgabe von medizini sorgt zum Jahresende wieder für strahlende Kinderaugen - mit spannenden Rätseln, faszinierendem Wissen und dem beliebten Tierposter-Kalender für 2026.Die neue Dezember-Ausgabe von medizini bringt in der Adventszeit alles, was Kinder (und Eltern) lieben: jede Menge Lesespaß, fundiertes Wissen und natürlich das große Super-Poster mit dem Tierfoto-Jahreskalender 2026! Der Star auf Titel und Poster ist diesmal ein farbenfroher Kakadu - ein echter Hingucker für jedes Kinderzimmer. Neben tollen Tierfotos bietet der Kalender wieder alle Schulferientermine und viel Platz für eigene Notizen - perfekt zum Planen des neuen Jahres.Doch damit nicht genug: Im beliebten Wimmelposter "Was läuft schief auf dem Weihnachtsmarkt?" können Kinder auf Entdeckungsreise gehen und viele lustige, unerwartete Szenen aufspüren. Ein großes Such- und Lachvergnügen, das zum genauen, aufmerksamen Hinschauen einlädt!Wer es lieber kreativ mag, findet in dieser Ausgabe eine Bastelanleitung für hübschen Weihnachtsschmuck aus Wollresten - nachhaltig, bunt und ganz einfach nachzumachen. So entsteht eine festliche Dekoration mit persönlicher Note.Ein weiteres Highlight: Die Doppelseite "Körpersprache deines Lehrers" zeigt in anschaulichen Bildern, was Gestik und Haltung eines Menschen verraten können. Anhand verschiedener Posen wird bildlich erklärt, wie man Körpersignale richtig deutet - von verschränkten Armen bis zu offenen Gesten. So lernen Kinder spielerisch, aufmerksamer zu beobachten und die nonverbale Sprache besser zu verstehen.Wie immer verbindet medizini Wissen mit Spaß - lehrreich, humorvoll und liebevoll gestaltet.medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 937.750 Exemplaren (IVW 3/2025). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.