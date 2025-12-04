München (ots) -Eine repräsentative Umfrage des Fitnessanbieters all inclusive Fitness gibt Einblicke in die Geheimnisse der Menschen, die ihre Fitnessvorsätze langfristig umsetzen und zeigt, welche Stellschrauben entscheidend sind, um langfristig erfolgreich zu bleiben.Der Jahresbeginn steht traditionell im Zeichen guter Vorsätze, gerade wenn es um den Sport geht. Doch nur wenige Wochen nach der Anmeldung im neuen Fitnessstudio ist die Motivation oft schon wieder verflogen. 2025 hatten sich 55 Prozent der Deutschen, die mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet waren, vorgenommen, mehr Sport zu machen (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/952182/umfrage/umfrage-in-deutschland-zu-den-beliebtesten-neujahrsvorsaetzen/). Dran geblieben sind einmal mehr die Wenigsten. Umfragen bestätigen: Nur jeder Fünfte hält seine Neujahrsvorsätze ein (https://yougov.de/health/articles/40497-jeder-funfte-deutsche-hatte-neujahrsvorsatze-und-h). Was unterscheidet die erfolgreichen Neustarter:innen vom Rest? Der Fitnessanbieter all inclusive Fitness ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat diejenigen seiner Mitglieder befragt, die acht Monate nach ihrer Anmeldung im Januar 2025 noch regelmäßig trainiert haben. Das Ergebnis: Wer mit klaren Zielen, festen Routinen und einem Bewusstsein für die eigenen Motivationsfaktoren startet, hat die besten Chancen, seine Vorsätze langfristig zu halten.Konkrete Ziele sind der Schlüssel zum ErfolgHinter den erfolgreichen Vorsatz-Halter:innen steckt vor allem eines: ein klares Ziel. Statt mit einem vagen "ich möchte mehr Sport machen", sind drei Viertel der Befragten mit einem konkreten Fitnessziel ins neue Jahr gestartet. Die am häufigsten genannten Ziele drehen sich um Muskelaufbau (30 Prozent), konkrete Leistungssteigerung (29 Prozent) und Optik (27 Prozent)."Wer weiß, wofür er trainiert, bleibt konsequenter. Ein klares Ziel gibt Orientierung - gerade dann, wenn der Alltag stressig wird", sagt Stephan Schulan, Geschäftsführer von all inclusive Fitness. "Darum legen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern gleich zu Beginn ihrer Anmeldung klare Ziele fest. So bleibt der Fokus erhalten, und Fortschritte werden greifbar."Routine statt MotivationReine Motivation hält selten lange an - Routinen dagegen sorgen für Beständigkeit. Das bestätigt auch die Umfrage: In der Selbstanalyse nennen 42 Prozent der befragten Drangebliebenen feste Abläufe und Trainingspläne als entscheidenden Faktor, der ihnen beim Einhalten ihrer guten Vorsätze hilft.Spannend: 16 Prozent sehen die einfache Erreichbarkeit und Nähe ihres Fitnessstudios als wichtigsten Erfolgsfaktor. Kein Wunder, denn auch unter den erfolgreichen Vorsatz-Halter:innen gilt der Alltag als größte Gegner ihrer neuen Trainingsroutine: 57 Prozent nennen Zeitdruck und private oder berufliche Verpflichtungen als die größten Stolpersteine. Je kürzer dann der Weg ins Studio, desto einfacher fällt es, nicht einzubrechen.Wer also Routine entwickelt - und es sich einfach macht, sie einzuhalten - verankert Training fest im Alltag und bleibt auch dann konsequent, wenn die Anfangseuphorie nachlässt.Gemeinsames Training oder besser alleine? Das ist TypsacheOb Einzeltraining oder Trainingsbuddies eher motivieren, dranzubleiben, ist Typsache. Manche trainieren bevorzugt allein und schätzen ihre Unabhängigkeit, andere ziehen ihre Energie aus dem Gemeinschaftsgefühl. Die Umfrage zeigt: 66 Prozent der Drangebliebenen trainieren alleine, 34 Prozent gemeinsam mit eine:r Trainingspartner:in oder in festen Kursen. Hier heißt die Devise also: Sich selbst kennen und den individuell passenden Trainingsmodus finden, statt allgemeinen Ratschlägen folgen."Erfolgreiche Vorsatz-Halter:innen reflektieren bewusst, welcher Trainingsstil für sie funktioniert und setzen ihre Routine entsprechend auf", sagt Schulan.Fazit: Dranbleiben ist kein Zufall - es ist GewohnheitNeujahrsvorsätze scheitern selten am Willen - sondern am Alltag. Die Umfrage zeigt: Wer klare Ziele setzt, Routinen etabliert und Verantwortung für sein Training übernimmt, bleibt länger dran und ist zufriedener mit seinen Fortschritten. Motivation ist oft der Anfang, doch Routine, Reflexion der eigenen Needs und realistische, klar visualisierte Ziele sind der Motor, der dauerhaft trägt."Dranbleiben ist kein Zufall - es ist Gewohnheit. Und Gewohnheit kann man sich antrainieren", fasst Schulan zusammen.Über all inclusive Fitness:Mit 171 Studios und über 650.000 Mitgliedern zählt all inclusive Fitness zu den führenden Fitnessanbietern in Deutschland. Dem Markennamen entsprechend bietet all inclusive Fitness Zugang zu einem ganzheitlichen Fitness- und Wellnesserlebnis - mit der klaren Mission, Fitness und Wohlbefinden gleichermaßen zum festen Bestandteil des Lebens von immer mehr Menschen zu machen. Die Studios zeichnen sich durch ein einmaliges Preis-Leistungs-Verhältnis, modernste Ausstattung und ein vielfältiges und innovatives Fitness-Angebot aus. Unter der Marke all inclusive Fitness wurden im Februar 2025 die Studios von jumpers fitness und all inclusive Fitness sowie die Holdinggesellschaft BestFit Group zusammengeführt. 