Homburg (ots) -Die Tage werden kürzer und die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Zeit, nicht nur die Garderobe saisonal umzustellen, sondern auch unsere Hautpflege. Denn statt leichter Texturen mit UV-Schutz und antioxidativen Eigenschaften, verlangt die Haut im Winter nach reichhaltigeren, feuchtigkeitsspendenden Formulierungen. Der Grund? In den kalten Monaten fühlt sich die Haut oft trocken und gespannt an - niedrige Temperaturen draußen und trockene Heizungsluft drinnen setzen ihr zu. Sie führen zu einem erhöhten transepidermalen Wasserverlust (TEWL)[1], einem Mangel an Lipiden und einer gesteigerten Reizempfindlichkeit. Die Haut wirkt spröder, reagiert empfindlicher und benötigt intensive Unterstützung, um ihre Schutzfunktion aufrechtzuerhalten. Auf den besonderen Glow und ein frisches Aussehen muss aber in den Wintermonaten nicht verzichtet werden. Moderne Anti-Aging-Wirkstoffe, wie z. B. Retinal, das in der RETINA1L-Systempflege von medipharma cosmetics enthalten ist, machen es möglich!Retinal - der Beauty-Boost für strahlende HautRetinal (auch Retinaldehyd genannt) gilt aktuell als eines der wirksamsten Anti-Aging-Wirkstoffe, die in kosmetischen Pflegeprodukten eingesetzt werden. Es ist ein direkter Vorläufer der Retinsäure - dem einzig wirksamen Retinoid in der Hautpflege - und verbindet starke Wirkung mit guter Verträglichkeit.[2] Studien zeigen: Retinal kann licht- und sonnengeschädigte Haut sichtbar verbessern. Es steigert den Feuchtigkeitsgehalt, mildert Falten und Rauigkeit, stärkt die Hautbarriere und reduziert den transepidermalen Wasserverlust. Das Ergebnis: ein ebenmäßiger, glatter und frischer Teint.[2],[3],[4],[5] Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Haut oft trocken und fahl wirkt, ist Retinal eine wertvolle Pflege-Empfehlung. Für noch mehr Wirkung lässt es sich wunderbar mit Hyaluronsäure kombinieren - für eine Extraportion Feuchtigkeit und ein pralles, gesundes Hautbild. Damit die Haut sich sanft an Retinal gewöhnt, lohnt es sich, die Pflege Schritt für Schritt in die Routine zu integrieren.Warum braucht die Haut im Winter besondere Aufmerksamkeit?Frost, Wind und trockene Heizungsluft schwächen die Hautbarriere. Dadurch verliert die Haut schneller Feuchtigkeit, wird empfindlicher und kann leichter gereizt reagieren. Genau hier ist die richtige Kombination von Wirkstoffen entscheidend. Retinal ist auch im Winter ein wertvoller Begleiter für glatte, strahlende Haut. Wer auf eine sanfte Kombination mit feuchtigkeitsspendender Pflege achtet, kann den Anti-Aging-Effekt voll ausschöpfen, ohne die Haut zu überfordern.Retinal richtig im Winter anwenden? So funktioniert's:- Langsamer Start: Um die Haut nicht zu überfordern, empfiehlt sich der Einstieg mit z. B. dem RETINA1L Serum mit 0,05 % Retinal. Wird es zum ersten Mal verwendet, ist ein langsames Starten wichtig. In den ersten zwei Wochen reicht es, das Serum 1-2 Mal pro Woche anzuwenden. So kann sich die Haut behutsam an das Retinoid gewöhnen. Anschließend wird die Anwendung Schritt für Schritt gesteigert, bis es täglich in die Abendpflege integriert ist. Ist die Haut bereits an Retinoide gewöhnt, kann auf das RETINA1L Intensiv-Serum mit 0,1 % reinem, natürlich verkapseltem Retinal umgestellt werden. Es ermöglicht eine intensivere Pflege-Wirkung und ist ideal für eine gezielte Weiterentwicklung der Hautpflegeroutine.- Abends auftragen: So kann sich die Haut über Nacht erholen und das Retinal kann seine Wirkung optimal entfalten.- Mit Pflege kombinieren: Feuchtigkeit sowie pflegende und beruhigende Stoffe sind ideale Partner von Retinal. Sowohl das Serum als auch das Intensiv-Serum beinhalten neben Retinal einen Hyaluronsäure-Komplex sowie Glycerin und Pflegestoffe wie Mandelöl und Panthenol.- Sonnenschutz nicht vergessen: Auch im Winter schadet UV-Licht der Haut. Und: sie wird durch die Anwendung von Retinal lichtempfindlicher. Hier punktet das PROTECT Gesichtsfluid LSF 50+ - es ist eine ideale Ergänzung in der Winterroutine.Quellen:[1] Park EH, et al. Effects of winter indoor environment on the skin: Unveiling skin condition changes in Korea. Skin Res Technol. 2023; 29 (6): e13397.[2] Milosheska D, Roskar R. Use of Retinoids in Topical Antiaging Treatments: A Focused Review of Clinical Evidence for Conventional and Nanoformulations. Adv Ther. 2022; 39 (12): 5351-5375.[3] Kwon HS, Lee JH, Kim GM, Bae JM. Efficacy and safety of retinaldehyde 0.1% and 0.05% creams used to treat photoaged skin: a randomized double-blind controlled trial. J Cosmet Dermatol. 2018; 17 (3): 471-476.[4] Stachura DL, Rueb KF. Demystifying retinoids for skincare: Retinol? Retinal? Retinoic Acid? Retinoids? What's the difference, and what should I use in my skincare? Online unter: https://ots.de/NU5gRv (letzter Zugriff: September 2025)[5] Motamedi M, et al. A Clinician's Guide to Topical Retinoids. J Cutan Med Surg. 2022; 26 (1): 71-78.