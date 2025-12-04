München (ots) -- Das Benimm-Bootcamp startet- Das große Umstyling steht an - welchen Veränderungen müssen sich die Teilnehmerinnen unterziehen?- "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" am 4. Dezember um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Acht Kandidatinnen haben es in die nächste Runde geschafft und kämpfen im Benimm-Bootcamp um die Gunst von Robert und Carmen Geiss, Fürstin Nina von Seborga und Benimm-Coach Sascha Lilic. Haltung, Aussprache und Wissen über das selbsternannte Fürstentum stehen auf dem Prüfstand. Danach steht das große Umstyling an - ein emotionaler Kraftakt, bei dem Tränen fließen und nicht jede Kandidatin mit ihrem neuen Look zufrieden ist. Wer wird sich den royalen Anforderungen anpassen und wer scheitert an den hohen Erwartungen der Jury? "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" am 4. Dezember um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Chanelle, Missy, Antonia, Nika, Sophie, Penelope, Laura und Jamie haben es in die nächste Runde geschafft. Bei einem gemeinsamen Abendessen mit den Geissens und der restlichen Jury müssen die acht Frauen ihre Etikette beweisen. Und schon am nächsten Tag steht das Benimm-Bootcamp auf dem Programm. Fürstin Nina unterrichtet die Kandidatinnen über Seborgas Geschichte, während Benimm-Trainer Sascha an Haltung, Gang und Aussprache arbeitet. Schnell wird klar: Nicht jede benimmt sich so elegant, wie es eine Prinzessin tun sollte.Den Abend verbringen die Frauen scheinbar unbeobachtet im Wasserpark. Sie haben beste Laune, planschen im Wasser und genießen ein kühles Getränk - doch auch hier behält die Jury das Verhalten der Prinzessin-Anwärterinnen genau im Blick.Dann wartet die nächste Überraschung: das große Umstyling. Star-Friseure und Make-up-Artists kommen zum Casting, um die Looks der Frauen noch royaler zu gestalten. Nicht alle Kandidatinnen sind davon begeistert - besonders Antonia hadert mit sich selbst und vergießt einige Tränen. Können die Teilnehmerinnen den Vorstellungen der Geissens und dem Rest der Jury gerecht werden?"Die Geissens: Traumjob Prinzessin" am 4. Dezember um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von GeissTV GmbH.Über "Traumjob Prinzessin":In "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" erfüllen Carmen und Robert Geiss einen ganz besonderen Traum: Eine Frau darf ein Jahr lang Prinzessin des Fürstentums Seborga werden - und erhält zusätzlich 50.000 Euro. Zwischen Luxus, Lifestyle und Leidenschaft suchen die Geissens gemeinsam mit Fürstin Nina von Seborga und Benimm-Coach Sascha Lilic nach der neuen Hoheit in einer Welt voller Glanz und Emotionen. Das Format wird produziert von GeissTV.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6172217