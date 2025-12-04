Köln (ots) -Repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag des ACV zeigt deutliche Wahrnehmungsunterschiede zwischen E-Auto- und VerbrennerfahrernDie Elektromobilität gilt als zentraler Baustein der Verkehrswende. Doch obwohl inzwischen knapp jeder fünfte Neuwagen in Deutschland rein elektrisch angetrieben ist, bleibt der große Durchbruch weiterhin aus. Um den Ursachen auf den Grund zu gehen, hat der ACV Automobil-Club Verkehr eine repräsentative Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Civey in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Einen einzelnen Grund für den bislang schleppenden Hochlauf der Elektromobilität gibt es nicht - vielmehr greifen mehrere Faktoren ineinander. Gleichzeitig zeigt sich eine deutliche Meinungskluft zwischen E-Autofahrern und Nutzern von Verbrennerfahrzeugen.Preis bleibt größte Hürde - Infrastruktur und Reichweite folgenKnapp 30 Prozent der befragten Verbrennerfahrer nennen den hohen Anschaffungspreis als Hauptgrund gegen den Umstieg auf ein E-Auto. Weitere 16 Prozent äußern Sorgen hinsichtlich der Ladeinfrastruktur - wegen fehlender Lademöglichkeiten zu Hause oder mangelndem Vertrauen in das öffentliche Ladenetz. Rund 11 Prozent zweifeln an der ausreichenden Reichweite.ACV Geschäftsführer Holger Küster ordnet die Ergebnisse ein: "Es gibt nicht den einen Grund, der Menschen vom Umstieg auf ein Elektroauto abhält. Entscheidend ist das Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Der Preis bleibt dabei zentral: Elektromobilität muss man sich nicht nur leisten wollen, sondern auch leisten können. Trotz sinkender Batteriepreise und wachsendem Wettbewerb sind viele Modelle für breite Käuferschichten noch immer zu teuer."Alltagstauglichkeit: E-Autofahrer sind deutlich gelassenerEine klare Zweiteilung zeigt sich bei der Einschätzung der Alltagstauglichkeit von Elektroautos. Während E-Autofahrer viele verbreitete Bedenken überwiegend für unbegründet halten, stehen sie bei Verbrennerfahrern weiterhin stark im Fokus. So befürchten knapp 68 Prozent der Verbrennerfahrer, mit einem Elektroauto mangels Lademöglichkeit liegenzubleiben - bei E-Autofahrern halten hingegen 63 Prozent diese Sorge für nicht gerechtfertigt. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Thema Reichweite: 65 Prozent der Verbrennerfahrer halten E-Autos für längere Strecken für ungeeignet, während 63 Prozent der E-Autofahrer dies verneinen.ACV Geschäftsführer Holger Küster betont: "Die Umfrage zeigt deutlich: Die Skepsis gegenüber der Elektromobilität ist nach wie vor groß. Gleichzeitig wird erkennbar, dass sie für diejenigen, die bereits ein E-Auto nutzen, im Alltag überwiegend funktioniert. Diese Praxiserfahrung ist ein wichtiges Signal, denn sie macht sichtbar, dass viele Sorgen vor allem auf Unsicherheit und fehlender Vertrautheit beruhen. Umso mehr ist die Politik gefordert: Sie muss verlässliche und langfristige Rahmenbedingungen schaffen, Investitionen in Infrastruktur und Marktanreize stabil halten und klar zur Elektromobilität stehen. Nur so entsteht das Vertrauen, das für den Erfolg der Verkehrswende unerlässlich ist."Die Umfrageergebnisse stellt der ACV über folgenden Link zur Verfügung: ACV Umfrage Elektromobilität (https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=hs-sales-engage.com&u=aHR0cHM6Ly9jdGxKLTA0Lm5hMS5ocy1zYWxlcy1lbmdhZ2UuY29tL0N0Yy9aUisyMzI4NC9jdGxKLTA0L0psbDItNnFjVzdZOC1QVDZsWjNuWFcxQllCdnYyRnQ0R3JXNy1kR2xxNU1TMTZIVjcySlhiN3JOSlNnVzJwMFNGSzlncU1QUVc4VmtzN1g3RlA3NTZXODV0SnNKMS1IeWRkVzZ4c192WDlkUUdnVlcxeFc2cloxUGgzNEJXMi1yNzRoOGtUbWMtVzlqSkJaeTdITjZETU4xTS13WDg2UkZuZ1ZiRlJuRzFXSmpEUlcxamoxTnYyMmR5c05XNWtGdnRrNkt5c05HVzhfOEtqSzF4WVlDR1c0MTMxVDI5OGxZUlZXOGJuRkQyNmo2bkxsVzIyaFhHajI4ZHdOOVc1TDVUR2Q2dDYyeE1XMk4ybnM1NHZtMFNrTjdYa19IR1hNRlExTjI1Vng0VEt0YjMxVzR3cXFuNTY4anRubVc5andGY1o0MjFoRk1XMkpKTFMyOThacnFRVzdkUHNjNjNoLVByamY0N3dwVy0wNA==&i=NjNhMGMzZDhhNWY5ZWQxMjJhMDgzNmQy&t=M2syNWNRL3dZSVBESmJXd2FzMndTQlFFUVR5eVFmbnFaZUlYRXBCQmc5dz0=&h=e8f4d1409bc14545a80eb374ffcc4258&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVZptoDcGbBE4rq3h8H4r20qAEOKZtNTnJ5W4akL5Zw7wA)Zur Umfrage:Civey hat für den ACV vom 13.10 bis 23.10.2025 online jeweils 1.000 Autofahrende, Fahrende von PKW mit Elektro-Antrieb, Fahrende von PKW mit Verbrennungsmotor sowie Fahrende von PKW mit Verbrennungsmotor, die sich kein gebrauchtes E-Auto kaufen würden befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 5,2 - 14,8 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie hier (https://civey.com/ueber-civey/unsere-methode).Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrAn der Wachsfabrik 550996 KölnTel.: 02236 94 98 104mathey@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6172256