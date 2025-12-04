Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in der Eurozone ist im Vergleich zum Vormonat um 0,1% angestiegen, während die Kernrate bei 2,4% verharrt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Teuerung liege somit mit 2,2% im November weiterhin leicht über der Zielmarke der EZB. Moderate Preisanstiege habe es u. a. im Dienstleistungssektor gegeben, während die Energiepreise rückläufig seien. Sofern sich die Teuerungsrate nicht allzu weit vom Zielniveau von 2% entferne, erwarte uns wohl in nächster Zeit keine Änderung des Leitzins durch die EZB. Da die heutigen Einzelhandelsumsätze sowie das BIP vom Q3 am Freitag im erwarteten Rahmen ausfallen dürften, sollten euroseitige Impulse auf den EUR/USD-Kurs vorerst ausbleiben. (04.12.2025/alc/a/a) ...

