Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Äußerungen des Gouverneurs der japanischen Zentralbank am Montag machen eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlicher, so Magdalene Teo, Fixed Income Analyst Asia bei Julius Bär. Die steigenden Renditen japanischer Staatsanleihen hätten Befürchtungen ausgelöst, dass japanischer Gelder aus dem Ausland in den heimischen Markt zurückgeführt werden könnten. Die Volatilität dürfte auch 2026 hoch ausfallen. ...

