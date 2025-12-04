Der britische Wasserstoff-Spezialist liefert am Donnerstag den nächsten Beweis, dass die Gesellschaft operativ auf Kurs ist. Im Rahmen eines Trading-Updates berichtet ITM Power über das beste Halbjahr der Firmengeschichte und bestätigt die Prognose für das gebrochene Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende April).Der Umsatz erreichte im ersten Halbjahr (bis Ende Oktober) des laufenden Fiskaljahres laut vorläufigen Berechnungen mit 18 Millionen Britische Pfund (20,6 Millionen Euro) einen neuen Rekordwert. ...

