Die spanische Regierung organisiert die eMobility-Förderungen im Land neu. Gemäß dem nationalen Plan "España Auto 2030" schafft Madrid für 2026 ein Budget über 400 Millionen Euro für direkte Beihilfen, reserviert 300 Millionen Euro für Ladeinfrastruktur und füllt den PERTE-Subventionstopf wieder auf. Spanien baut seine eMobility-Förderung künftig auf drei Säulen auf und sortiert dabei auch die Verantwortlichkeiten neu. Zentral dabei: Mit dem Programm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net