PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Kontron AG: Fokus auf IoT und Profitabilität - Kontron steigert kontinuierlich den Auftragsbestand und überzeugt mit deutlich höheren Gewinnen

Frankfurt am Main, 04.12.2025 (pta000/04.12.2025/10:20 UTC+1)

Frankfurt/M., 04.12.2025 - Die Kontron AG hat mit ihren jüngsten Portfoliobereinigungen bewiesen, sich im Technologiefeld Internet of Things (IoT) auf hochmargige Lösungen zu fokussieren. Für die Kursverluste seit Ende September sind keine fundamentalen Gründe zu erkennen. Die jüngsten Geschäftszahlen können sich sehen lassen. Die Strategie erscheint plausibel und kommt bei Analysten gut an.

Die Kontron AG aus Linz ist im SDAX und im TecDAX notiert. Seit 20 Jahren versorgt sie eine ganze Reihe von Branchen mit intelligenten Technologie-Lösungen - so zum Beispiel Automatisierungen für die industrielle Produktion. Adressiert werden aber auch das Transportwesen sowie Kunden aus den Wirtschaftszweigen Kommunikation, Medizin oder Energie.

Stark gestiegene Bruttomarge

Die Unternehmensstrategie spiegelt sich in den Gewinnzahlen wider. Lag die Bruttomarge im Jahr 2022 noch bei 34.7 %, so wurden zuletzt (Q3) schon 43.4 % ausgewiesen.

Der Vorstand hält für dieses Jahr weiterhin am Gewinnziel fest. Das EBITDA erwartet das Management unverändert bei EUR 270 Mio., bestehend aus EUR 220 Mio. operatives EBITDA sowie einen Einmalertrag aus Portfoliobereinigung von vorläufig EUR 46 Mio.

In den ersten neun Monaten 2025 ist der Gewinn kräftig gestiegen. Beim EBITDA wurden mit EUR 194 (141) Mio. knapp 38 % Zuwachs verzeichnet. Die operative EBITDA-Marge kletterte auf 12.5 (11.7) %. Der Umsatz lag mit EUR 1.18 (1.21) Mrd. gut 2 % unter dem Vorjahreswert. Der moderate Rückgang wurde mit dem Abgang des COM-Geschäfts begründet.

Book-to-Bill-Ratio steigt weiter an

Hoffnung auf eine andauernde gute Entwicklung bei Umsatz und Gewinn macht vor allem die gute Auftragslage. Zum Stichtag 30.09.2025 lag der Auftragsbestand bei EUR 2.44 (2.06) Mrd. und damit 18,9 % über dem Vorjahreswert. Die Book-to-Bill-Ratio stieg auf 1.31 (1.19). Die Projekt-Pipeline, ein Indikator für das langfristige Wachstumspotenzial, beziffert Kontron zum Ende des Q3 auf EUR 7.8 (6.22) Mrd.

Die Kontron AG ist ein Tech-Unternehmen, das sich gut in ihrem Markt positioniert hat, über eine gute Auftragslage verfügt und sich erfolgreich auf Profitabilität ausrichtet. Vor diesem Hintergrund erscheint die Aktie mit einem KGV 2025e von 10 günstig bewertet.

Der ausführliche Bericht über die Kontron AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Dezember-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

