© Foto: Michael Kappeler/dpa

Jüngster Aufreger an der Wall Street ist ein Bericht, dem zufolge Microsoft die Wachstumsziele für den Verkauf einiger KI-Softwareprodukte gesenkt hat.Im Zentrum der Debatte steht ein Bericht von The Information, demzufolge Microsoft in mehreren Geschäftsbereichen die Umsatzziele gesenkt hat. Vertriebsmitarbeiter hätten die Ziele für bestimmte KI-Produkte verfehlt, heißt es. Der Bericht bezieht sich auf Microsofts Azure-Cloud-Sparte. Evercore-ISI-Analyst Kirk Materne schreibt in einer Mitteilung am Mittwoch, dass das neue Geschäftsjahr noch jung sei. "Der Schlüssel bei der Festlegung von Umsatzzielen besteht darin, die Messlatte weder zu hoch noch zu niedrig anzusetzen." Daher sieht Materne …