Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI legte in den letzten Handelstagen eine beeindruckende Stärke an den Tag.Vom markanten Tief, das die Aktie Anfang November im Bereich von 7 Euro ausbildete, hat sie sich mittlerweile weit entfernt. Der Markt schöpft offenkundig neue Hoffnung hinsichtlich der Perspektiven der Aktie. Dass sich das Ganze nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Jahr 2025 abspielt, erhöht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.