PANAMA CITY, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BingX , eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-AI-Unternehmen, veranstaltete ein exklusives Treffen für seine Affiliates auf Teneriffa, Spanien. Das dreitägige Programm brachte führende Affiliates aus verschiedenen Regionen, wichtige Partner und BingX-Führungskräfte zusammen, um sich auf Innovation, Community und die Zukunft des Krypto-Handels zu konzentrieren. Das vom 28. bis 30. November stattfindende Retreat umfasste kuratierte Networking-Sessions, Podiumsdiskussionen, Hospitality-Erlebnisse und ein feierliches Galadinner mit Preisverleihung. Die Teilnehmer führten Dialoge über Wachstumstrends zwischen Affiliates und Börsen sowie über die sich entwickelnde Überschneidung von KI und Web3. Im Rahmen des zweitägigen Programms nahmen die Gäste außerdem an Empfängen, Keynote-Sessions und einer formellen Zeremonie teil, bei der herausragende Mitglieder der Community geehrt wurden. Die Veranstaltung beinhaltete auch eine Keynote-Präsentation von Vivien Lin , Chief Product Officer bei BingX, die den Fokus der Börse auf Sicherheit, Nutzererlebnis und innovative neue KI-Erlebnisse hervorhob. Lin kommentierte: "Unsere Community ist die Grundlage von allem, was wir aufbauen. Mit diesem Treffen unterstreichen BingX und unsere Partner unser gemeinsames Engagement, das Vertrauen zu stärken, das Nutzererlebnis zu verbessern und eine offene Umgebung zu fördern, in der Creator und Nutzer gemeinsam wachsen können. Indem wir uns auf gemeinsame Werte und eine zukunftsorientierte Denkweise ausrichten, gestalten wir eine widerstandsfähigere und kollaborativere Zukunft für unsere Branche." Das Affiliate-Event auf Teneriffa folgt auf ein erfolgreiches Treffen auf Bali zu Beginn dieses Jahres, stärkt das wachsende Ökosystem von Creatorn und Partnern von BingX und unterstreicht die Investitionen in Zusammenarbeit, Offenheit und die globale Krypto-Community. Über BingX BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Partner für Kryptowährungsbörsen des Chelsea Football Club und feierte damit ein aufregendes Debüt in der Welt des Sportsponsorings. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://bingx.com/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837686/BingX_Hosts_Tenerife_Affiliate_Retreat_Showcasing_Innovation_Community_Excellence.jpg

