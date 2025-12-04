München (ots) -- Jeder Zweite verzichtet aus Sorge vor Kosten auf Komfort, jeder Zehnte konnte Heizkosten nicht bezahlen- Octopus Energy startet Hilfsprogramm "OctoHilfe" mit 1 Mio. Euro für bedürftige Kund*innen- Heizdecken-Aktion von Octopus mit Rekord-Nachfrage im vierten JahrEtwa die Hälfte aller Deutschen heizt aus Sorge vor den Kosten weniger, als für sie komfortabel wäre. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Octopus Energy und Civey. Jeder Fünfte (22%) verzichtet sogar dauerhaft auf Komfort aus Angst vor den Heizkosten, gut ein Viertel zumindest zeitweise (26%).Die Befragung zeigt, dass das Problem hoher Energiekosten und Energiearmut kein Randphänomen der "allerärmsten Haushalte" ist, sondern tief in die gesellschaftliche Mitte hineinreicht.Jeder Zehnte (10%) konnte in den letzten zwei Jahren eine Heizkosten-Rechnung nicht oder nur verspätet bezahlen. Ein Drittel der Befragten (34%) musste zuletzt an anderer Stelle sparen, um die Heizkosten bezahlen zu können.Unter Mietenden ist der Anteil deutlich höher: Mit 29 Prozent der Befragten verzichten hier anteilig mehr als doppelt so viele Menschen dauerhaft auf Heiz-Komfort im Vergleich zu 16 Prozent der Menschen, die im eigenen Haus leben.Unterstützung bei den Heizkosten wünschen sich die Menschen aber nicht von ihren Vermietern (10%), sondern vor allem von der Regierung (56%) und den Energieversorgern (40%).OctoHilfe gegen Energiearmut - 1 Millionen Euro zum StartVor dem Hintergrund dieser alarmierenden Zahlen zur Energiearmut startet Octopus Energy eine gezielte Hilfsinitiative. Mit "OctoHilfe (https://octopusenergy.de/octohilfe)" führt das Unternehmen das erfolgreiche britische "Octo Assist"-Programm erstmals in Deutschland ein und stellt dafür zum Start eine Million Euro bereit.OctoHilfe unterstützt Kund*innen, die besonders stark unter den gestiegenen Energiepreisen leiden - unter anderem durch direkte finanzielle Entlastungen, Erlass von Grundgebühren, flexible Zahlungspläne oder individuelle Beratung zum Energiesparen.In Großbritannien konnte Octopus Energy mit Octo Assist bereits mehr als 100.000 Kund*innen unterstützen - mit mehr als 45 Millionen Euro.Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy, sagt: "Energiearmut trifft in Deutschland vor allem Menschen, die keine Stimme in der Öffentlichkeit haben. Als Energieversorger können wir zwar helfen, aber den Kern des Problems muss die Politik lösen. Die Energiepreise für Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sinken. Und wir müssen es als Branche schaffen, dass die finanziell-schwächsten Menschen nicht am meisten zahlen. Aktuell sind gerade diese Haushalte besonders oft von den unfairen Praktiken des Energiemarkts betroffen."Heizdecken-Aktion mit Rekordzahlen im vierten JahrIm bereits vierten Winter in Folge verschenkt Octopus Energy Heizdecken an Kund*innen in finanzieller Schieflage. Insgesamt versendet Octopus dieses Jahr mehr als 5.000 Decken an bedürftige Kund*innen.Bei Stromkosten von etwa 4 Cent pro Stunde sind elektrische Heizdecken eine günstige Ergänzung für Menschen, die ihr Zuhause nicht ausreichend heizen können. Dafür können Octopus-Kund*innen in kurzen Nachrichten ihre Situation schildern und sich um eine der wärmenden Decken bewerben. Octopus wählt dann die Menschen, bei denen der Bedarf am größten ist.Dieses Jahr haben sich mehr als 60.000 Menschen um eine Heizdecke beworben - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahl zeigt, dass das Problem der Energiearmut auch nach der Energiekrise weiter besteht.Angesichts der starken Nachfrage prüft Octopus Energy aktuell weitere Optionen, um noch mehr Menschen mit Heizdecken zu versorgen.Pressekontakt:Domenik Braderpresse@octopusenergy.deOriginal-Content von: Octopus Energy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158457/6172292